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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:46

На СПбМТСБ не фиксируют острых сигналов о нехватке зимнего дизельного топлива

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Высокие биржевые цены в дизельном сегменте сейчас остаются, в основном, на зимнее дизтопливо, но острых сигналов о нехватке зимних сортов ДТ сейчас нет, сообщил в интервью "Интерфаксу" старший вице-президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Антон Карпов.

"Сейчас в дизельном сегменте высокие цены, в основном, на зимний дизель. Это нормально для зимы. Производство зимних сортов ДТ сильно завязано на керосин, а как раз авиакеросин в настоящее время крайне востребован на рынке. То есть, если заводы делают много авиакеросина, то становится меньше зимнего дизеля. Быстро перестроить выпуск товаров не получается. Думаю, к серьезным холодам производство зимнего ДТ в России выйдет на необходимые уровни. Пока есть такие возможности - погода в конце этого года гораздо теплее предыдущих лет", - сказал он.

"Относительно дизеля играет роль и экспортная альтернатива: если экспорт выгоднее, на внутренний рынок дополнительный товар развернуть труднее. И все-таки регуляторы внимательно следят за ситуацией и взаимодействуют с рынком. Острых сигналов о нехватке зимнего ДТ сейчас нет", - подчеркнул Карпов.

СПбМТСБ Антон Карпов
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