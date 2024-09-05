"СИБУР" работает над замещением натурального каучука синтетическим на шинном рынке РФ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - "СИБУР" ведет работу с шинными компаниями по замене ими натурального каучука синтетическим в автомобильных шинах, рассказал член правления "СИБУРа" Павел Ляхович в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, синтетический каучук, производимый в России, почти весь потребляется шинной отраслью, при этом в шинах частично используется и натуральный каучук, и ведется работа по его замене синтетическим.

Ляхович отметил, что этот проект "есть и в фокусе Минпромторга". "И те успехи, которые есть с некоторыми компаниями по разработке этих рецептур, продиктованы страхом остаться без натурального каучука", - сказал он.

"Сейчас проект проходит испытания, и я уверен, что постепенно мы, как отрасль, сможем отказаться от натурального каучука", - добавил топ-менеджер "СИБУРа".

Ляхович также заметил, что несмотря на рост выпуска автомобилей в России, процент локализации не увеличивается. Компания ведет совместные с автопроизводителями проекты по производству автокомпонентов - порядка 30 проектов, в основном с "КАМАЗом" и "АвтоВАЗом" .

"В этом году из тех проектов, которые мы ведем, придем к имплементации трех проектов", - сообщил он.