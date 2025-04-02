Минфин ждет 10-12 компаний на рынке акционерного капитала в 2025 году

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Минфин ждет 10-12 размещений на российском рынке акционерного капитала в 2025 году, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков на форуме "Стратегическая сессия финансового рынка", организованном "Эксперт РА".

Он напомнил, что в 2024 году состоялось 15 IPO и 4 SPO на общую сумму порядка 100 млрд рублей.

"В этом году, наверное, ожидаем чуть поменьше результаты, может быть, 10-12 компаний пока", - сказал замминистра.

По его словам, основная причина того, что компании сдвигают сроки выхода на рынок - ожидание снижения ключевой ставки. "Это сильно влияет на оценку компании, и многие эмитенты либо ждут конца года, либо, может быть, следующего года", - отметил Чебесков.

"Среди госкомпаний, мы уже говорили, в этом году, как раз ближе к концу года мы планируем размещение компании с госучастием "ДОМ.РФ". Это будет такое первое IPO, на котором мы планируем обкатать все, можно сказать, нововведения, над которыми сейчас работаем", - напомнил замглавы Минфина.

"В первую очередь, это, конечно, изменение корпоративного управления в компании, потому что совершенно очевидно, что компания со стопроцентным государственным участием имеет иное корпоративное управление, чем полностью публичные компании. В основном действует механизм директив, то есть в основном в советах директоров находятся госслужащие, это предстоит поменять. То есть предстоит поменять, надеюсь, в скором времени и совет директоров "ДОМ.РФ", и внедрить более рыночные принципы корпоративного управления", - сказал Чебесков.

Кроме того, важным фактором для успешного выхода госкомпаний на рынок является мотивация менеджмента, отметил он.

"Мы слышим, когда спрашиваем любых консультантов, что самое главное сделать для компаний с госучастием для того, чтобы им было интересно участвовать в IPO, размещать свои акции, они говорят - поменяйте систему мотивации менеджмента, то есть привяжите систему мотивации менеджмента к стоимости акций. Это звучит значительно легче, поверьте мне, чем это реализовать на самом деле. Эта задача оказалась, наверное, одной из самых сложных, чтобы провести все эти процедуры и принять необходимые решения. Над такими вариантами мы сейчас работаем", - рассказал Чебесков.

Минфин, по его словам, надеется, что те изменения, которые будут проведены в "ДОМ.РФ", станут своего рода эталоном для будущих размещений госкомпаний. Замминистра напомнил, что в 2026 году Минфин рассчитывает реализовать приватизационные сделки в 7-10 госкомпаниях. Чтобы осуществить эти планы, подготовительная работа должна вестись уже в этом году, резюмировал он.