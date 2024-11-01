Правительство внесло в Госдуму законопроект о возможности приватизации ДОМ.РФ

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, который устанавливает возможность приватизации единого института развития в жилищной сфере - АО "ДОМ.РФ" при сохранении контролирующей доли (50% + 1 акция) государства.

Документ (№ 758157-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему законодательству, все акции единого института развития в жилищной сфере, которым является АО "ДОМ.РФ", находятся в собственности РФ. Внесенный законопроект устанавливает, что этот уровень владения опускается до не менее 50% плюс одна обыкновенная акция, в том числе в случае приобретения единым институтом развития в жилищной сфере статуса публичного акционерного общества в порядке, предусмотренном законом "Об акционерных обществах".

"Особенности осуществления от имени РФ прав акционера единого института развития в жилищной сфере определяются правительством РФ", - говорится во внесенном законопроекте.

Документ расширяет задачи ДОМ.РФ, это поддержка проектов по энергоэффективности; привлечение частных инвестиций для развития жилищного строительства и создания объектов инженерной, социальной, дорожно-транспортной, энергетической инфраструктуры, включая выпуск облигаций; финансирование проектов, которые обеспечивают технологическую независимость в жилищном строительстве и строительстве объектов инженерной, социальной, дорожно-транспортной, энергетической, туристской и иной инфраструктуры.

О том, что госкорпорация АО "ДОМ.РФ" может быть приватизирована через IPO, говорил в интервью "Интерфаксу" глава Минфина Антон Силуанов. Глава "ДОМ.РФ" Виталий Мутко допускал, что размещение акций может пройти во втором полугодии 2025 года.

В середине октября заместитель министра финансов Алексей Моисеев подтвердил планы в отношении госкорпорации. Для этого, по его словам, предстоит решить ряд процедурных вопросов.

"Конечно, мы не можем в силу закона об акционерных обществах продать на рынке акции АО. Конечно, ее надо перевести в ПАО. Но это даже не самая большая проблема. Самая большая проблема, что сейчас у нас в законодательстве закреплено, что государство является 100-процентным собственником. То есть нам надо будет этот факт изменить, причем изменить его таким образом, чтобы не компрометировать статус публично поддерживаемой организации, который сейчас у ДОМ.РФ как у института развития есть. Поэтому будет такой достаточно прецедентный случай, когда институт развития будет являться котируемой на рынке компанией. На самом деле, я считаю, что это очень интересно. Такая практика в мире есть, и она успешная", - добавил он.

Вопрос о том, куда пойдут средства от размещения - в бюджет или на докапитализацию компании - пока не решен, заявлял Моисеев.

АО "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере, был создан в 1997 году постановлением правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики.