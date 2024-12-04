"АвтоВАЗ" допускает снижение производственного плана на 2025 год

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" задумался о снижении утвержденного в ноябре производственного плана в 500 тыс. автомобилей на 2025 год на фоне сильного замедления авторынка в ноябре, которое, как ожидают в компании, продолжится и в декабре, сообщил журналистам президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов в кулуарах форума ВТБ "Россия зовет!" в среду.

Об утверждении производственного плана "АвтоВАЗа" на 2025 год в объеме 500 тыс. автомобилей официально сообщалось в середине ноября. Таким образом, компания рассчитывала выпустить в следующем году столько же Lada, сколько и в текущем.

"Цифра в 500 тыс. автомобилей - это бюджет и производственный план, утвержденные советом директоров. Но это было, скажем так, по ситуации на конец октября - начало ноября. Сейчас ситуация динамично изменяется - к сожалению, деградирует", - сказал Соколов.

По его словам, в начале 2025 года компания может рассмотреть возможность корректировки производственного плана в меньшую сторону. "Мы в общем-то будем очень внимательно смотреть и, возможно, предлагать совету директоров ревизию нашего производственного плана на следующий год. Пока план утверждён в таком же объеме, как и в текущем году - 500 тыс. автомобилей. Но будем внимательно в ручном режиме, на кончиках пальцев так сказать, смотреть за балансом спроса и предложения", - заметил Соколов.

По его оценке, рынок легковых автомобилей и LCV в РФ в декабре "будет не больше 125-130 тыс. штук". Таким образом, с учетом оценки рынка в ноябре Минпромторгом в 134,2 тыс. единиц, компания ожидает продолжение помесячного снижения. "Но что бы я сейчас ни сказал, жизнь в декабре все равно внесет свои коррективы. Мы видим, как идут динамично вниз продажи", - добавил глава "АвтоВАЗа".

Накануне "АвтоВАЗ" отчитался по продажах Lada в РФ за ноябрь и 11 месяцев текущего года. В прошлом месяце было реализовано 39,583 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей бренда - на 9,8% больше, чем в ноябре 2023 года, и на 7,7% меньше, чем октябре этого года. Помесячное снижение было отражено по всем основным модельным семействам Lada, кроме перезапущенного в середине года Lada Largus. В частности, продажи флагманской модели Lada Granta в ноябре составили 14,741 тыс. (-25,9% м/м), Lada Vesta - 8,078 тыс. (-10,4% м/м), Lada Niva Legend - 4,137 тыс. (-17,8% м/м), Lada Niva Travel - 3,815 тыс. (-20,7% м/м).

"Конечно, ситуация непростая. Мы видим успешный год практически на всём протяжении, до начала осени. Сейчас тренд стал изменяться - продажи автомобилей по всем сегментам падают. К счастью, продукция Lada держится пока по отношению к прошлому году в плюсе. Тем не менее, мы готовимся к непростому 2025 году, аккумулируем необходимые финансы, ведём переговоры с нашими банками-кредиторами, с нашими дилерскими центрами, внимательно смотрим ситуацию у партнёров - поставщиков компонентной базы", - сказал Соколов.

"На всех фронтах, так сказать, наблюдаются макроэкономические грозы. Это касается и изменения валютного курса, и ключевой ставки, что сильно замедляет кредитование. А примерно 60-65% всех автомобилей в сегменте, где работает бренд Lada, продается сегодня в кредит. Есть еще один фактор - это ужесточение условий кредитования. И он сказывается в совокупности с этими предыдущими двумя факторами в такой "идеальный шторм", - добавил глава "АвтоВАЗа", комментируя сложившуюся на рынке ситуацию.

Повышать цены на модельный ряд Lada компания, по его словам, пока не планирует. "Но совершенно очевидно, что изменяющийся курс рубля приведет к удорожанию закупок импортной компонентной базы. Эта составляющая присутствует даже не столько у поставщиков первого уровня, сколько у поставщиков материалов, субкомпонентов, сырья. И она так или иначе скажется на росте себестоимости, который где-то перейдет границу ценообразования", - отметил Соколов.