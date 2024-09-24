"МТС Юрент" и Whoosh не смогли оспорить запрет на парковку электросамокатов в центре Перми

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Пермский краевой суд отказал кикшеринговым сервисам "МТС Юрент" и Whoosh в иске об оспаривании изменений в правила благоустройства, которые запрещают парковать электросамокаты на центральных улицах Перми, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Суд отказал в удовлетворении иска полностью", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе "МТС Юрент" агентству сообщили, что компания не согласна с решением суда и будет подавать апелляционную жалобу.

В пресс-службе Whoosh агентству также сообщили о несогласии с решением суда.

"В ходе проведенной проверки позицию сервиса Whoosh поддержала прокуратура Перми, указавшая, что ряд положений правил благоустройства противоречит российскому законодательству", - добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, ООО "ЮрентБайк.ру" (кикшеринговый сервис "МТС Юрент") обратилось в Пермский краевой суд с иском об оспаривании изменений в правила благоустройства, которые запрещают парковать самокаты на центральных улицах Перми. Также в качестве соистца выступало ООО "ВУШ" (кикшеринговый сервис Whoosh).

Административным ответчиком по делу стала Пермская городская дума. Также к делу были привлечены прокуратура Пермского края и заинтересованные лица - правительство региона, департамент дорог и благоустройства администрации города Перми и непосредственно сама мэрия города.

В марте депутаты Пермской городской думы приняли изменения в городские правила благоустройства, которые устанавливают требования к парковке электросамокатов, а также регулируют вывоз или перемещение средств индивидуальной мобильности на штрафстоянку. Так, электросамокаты, согласно этим изменениям, должны размещаться исключительно на велосипедных парковках. При этом в центре Перми парковки для них не предусматриваются.

Кроме того, согласно поправкам, самокаты должны размещаться на велопарковках в положении стоя, параллельно стойке крепления или разметке.

Ранее для прокатных самокатов также были введены скоростные ограничения при движении по ряду центральных улиц Перми.

Как только ограничения вступили в силу, в Перми были эвакуированы на стоянку для временного хранения более 530 самокатов. Тогда сервисы "МТС Юрент" и Whoosh на фоне сложившейся ситуации объявили о временной приостановке работы в городе.

С конца апреля сервис Whoosh заменил электросамокаты электровелосипедами. Вслед за этим мэрия приняла постановление, согласно которому из центра города и других запрещенных мест будут эвакуироваться не только средства индивидуальной мобильности, но и "бесконтрольные средства передвижения", к которым в том числе относятся и электровелосипеды.