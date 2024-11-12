Глава ЦБ Финляндии допустил новое снижение ставок ЕЦБ в декабре

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Снижение процентных ставок Европейским центральным банком в декабре вероятно, и дальнейшее их снижение возможно, но руководству регулятора следует сохранять осторожность и действовать постепенно, полагает член совета управляющих ЕЦБ и глава Центробанка Финляндии Олли Рен. Он сказал об этом Bloomberg.

Ослабление инфляции в еврозоне "идет по плану", а перспективы экономического роста, "кажется, слабеют", что "усиливает аргументы в пользу снижения процентной ставки в декабре", сказал он.

Рен полагает, что направление движения процентных ставок очевидно, "но скорость и масштаб (их понижения - ИФ) будут зависеть от поступающей информации".

ЕЦБ в этом году уже трижды уменьшал ключевую ставку по депозитам, в результате чего она сейчас находится на отметке 3,25% годовых по сравнению с пиковым значением в 4%. Члены совета управляющих в октябре дали сигнал о намерении провести очередное смягчение денежно-кредитной политики по итогам декабрьского заседания, но темпы и масштабы дальнейших действий пока неясны, отмечает агентство.