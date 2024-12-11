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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Ставки по ипотеке в США снизились третью неделю подряд

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам в США понизился по итогам третьей недели подряд, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $766,55 тысячи на неделе, завершившейся 6 декабря, снизилась на 2 базисных пункта и составила 6,67% годовых. Это минимум за семь недель.

Ставки по ипотеке снижаются на фоне ожиданий, что Федрезерв продолжит постепенное смягчение денежно-кредитной политики.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю увеличилось на 5,4% после роста на 2,8% неделей ранее. Показатель увеличивается уже пять недель кряду. В том числе количество заявок на покупку нового дома снизилось на 4%, а число заявок на рефинансирование имеющейся ипотеки взлетело на 30%.

США MBA ФРС
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