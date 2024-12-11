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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

ОПЕК+ в ноябре добыла на 222 тыс. б/с меньше плана

ОПЕК+ в ноябре добыла на 222 тыс. б/с меньше плана
Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Страны-участницы соглашения ОПЕК+ в ноябре добыли 35,23 млн баррелей нефти в сутки, в то время как план, учитывающий квоты, добровольные сокращения и компенсации ранее недосокращенных объемов, на ноябрь предусматривал добычу 35,45 млн б/с, то есть добыча оказалась на 222 тыс. б/с ниже плана.

Согласно ежемесячному отчету ОПЕК, страны ОПЕК, участвующие в соглашении, снизили добычу в ноябре на 55 тыс. б/с - до 21,22 млн б/с, но это оказалось выше плана на 86 тыс. б/с. Страны из числа не-ОПЕК увеличили добычу на 219 тыс. б/с - до 14 млн б/с, но были ниже плана на 308 тыс. б/с.

Между тем, страны, ранее допускавшие превышение добычи сверх обязательств, снова их нарушили. Так, Ирак, хоть и снизил производство на 45 тыс. б/с - до 4,04 млн б/с, но добывал выше плана на 143 тыс. б/с. Казахстан увеличил добычу на 202 тыс. б/с (после выхода Кашагана из ремонта - ИФ) - до 1,5 млн б/с, но был выше плана на 62 тыс. б/с.

Россия в ноябре снизила добычу нефти на 7 тыс. б/с - до 8,99 млн б/с, но была выше плана на 46 тыс. б/с.

В дополнение к квотам для всех стран-участниц с прошлого года восемь членов ОПЕК+ добровольно сокращают свою добычу - это происходят двумя "траншами".

Одно из сокращений, на 2,2 млн б/с, должно было постепенно начать сворачиваться с 1 октября (на 180-200 тыс. б/с в месяц), но в начале сентября было решено отложить этот шаг еще на два месяца, а затем еще на месяц.

Кроме того, для стран, которые допускали превышение уровней добычи сверх договоренностей (Ирак, Казахстан и Россия), действует график компенсаций этих недосокращенных объемов. Россия должна была дополнительно снизить добычу в ноябре на 30 тыс. б/с , Ирак - на 100 тыс. б/с, Казахстан - на 32 тыс. б/с.

В целом зафиксированный "долг" по итогам 7 месяцев у Ирака составляет 1,44 млн б/с, у Казахстана - почти 700 тыс. б/с, у России - за полгода 480 тыс. б/с. Но все страны продолжали превышать заявленные уровни и обещали их компенсировать в будущем - новых графиков пока не представлено.

Ниже представлены данные, в тыс. б/с

Страна Факт, окт 2024 факт.доб Ноя 2024 Изм-е окт/ноя Треб.добыча, Ноябрь 2024г Отклонение от плана
Алжир 909 910 1 908 2
Конго 260 250 -10 277 -27
Экваториальная Гвинея 55 59 4 70,0 -11
Габон 214 213 0 177 36
Ирак 4089 4043 -45 3900 143
Кувейт 2419 2408 -11 2413 -5
Нигерия 1403 1417 13 1500 -83
Саудовская Аравия 8973 8963 -10 8978 -15
ОАЭ 2954 2958 4 2912 46
ОПЕК-9 21276 21221 -55 21135 86
Азербайджан 486 483 -3 551 -68
Бахрейн 179 180 1 196 -16
Бруней 78 78 0 83 -5
Казахстан 1296 1498 202 1436 62
Малайзия 335 351 17 401 -50
Мексика 1567 1574 7 1753 -179
Оман 764 768 5 759 9
Россия 9001 8994 -7 8948 46
Судан 28 28 0 64 -36
Южный Судан 55 53 -2 124 -71
не-ОПЕК 13789 14007 219 14315 -308
ОПЕК+ 35065 35228 163 35450 -222
Иран 3286 3323 37 3323
Ливия 1097 1238 141 1238
Венесуэла 896 876 -20 876
ОПЕК (12 стран) 26554 26657 104 26657
ОПЕК+ (весь) 40342 40665 323 40665

Казахстан Ирак ОПЕК+
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