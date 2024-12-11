ОПЕК+ в ноябре добыла на 222 тыс. б/с меньше плана

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Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Страны-участницы соглашения ОПЕК+ в ноябре добыли 35,23 млн баррелей нефти в сутки, в то время как план, учитывающий квоты, добровольные сокращения и компенсации ранее недосокращенных объемов, на ноябрь предусматривал добычу 35,45 млн б/с, то есть добыча оказалась на 222 тыс. б/с ниже плана.

Согласно ежемесячному отчету ОПЕК, страны ОПЕК, участвующие в соглашении, снизили добычу в ноябре на 55 тыс. б/с - до 21,22 млн б/с, но это оказалось выше плана на 86 тыс. б/с. Страны из числа не-ОПЕК увеличили добычу на 219 тыс. б/с - до 14 млн б/с, но были ниже плана на 308 тыс. б/с.

Между тем, страны, ранее допускавшие превышение добычи сверх обязательств, снова их нарушили. Так, Ирак, хоть и снизил производство на 45 тыс. б/с - до 4,04 млн б/с, но добывал выше плана на 143 тыс. б/с. Казахстан увеличил добычу на 202 тыс. б/с (после выхода Кашагана из ремонта - ИФ) - до 1,5 млн б/с, но был выше плана на 62 тыс. б/с.

Россия в ноябре снизила добычу нефти на 7 тыс. б/с - до 8,99 млн б/с, но была выше плана на 46 тыс. б/с.

В дополнение к квотам для всех стран-участниц с прошлого года восемь членов ОПЕК+ добровольно сокращают свою добычу - это происходят двумя "траншами".

Одно из сокращений, на 2,2 млн б/с, должно было постепенно начать сворачиваться с 1 октября (на 180-200 тыс. б/с в месяц), но в начале сентября было решено отложить этот шаг еще на два месяца, а затем еще на месяц.

Кроме того, для стран, которые допускали превышение уровней добычи сверх договоренностей (Ирак, Казахстан и Россия), действует график компенсаций этих недосокращенных объемов. Россия должна была дополнительно снизить добычу в ноябре на 30 тыс. б/с , Ирак - на 100 тыс. б/с, Казахстан - на 32 тыс. б/с.

В целом зафиксированный "долг" по итогам 7 месяцев у Ирака составляет 1,44 млн б/с, у Казахстана - почти 700 тыс. б/с, у России - за полгода 480 тыс. б/с. Но все страны продолжали превышать заявленные уровни и обещали их компенсировать в будущем - новых графиков пока не представлено.

Ниже представлены данные, в тыс. б/с