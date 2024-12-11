ОПЕК+ в ноябре добыла на 222 тыс. б/с меньше плана
Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Страны-участницы соглашения ОПЕК+ в ноябре добыли 35,23 млн баррелей нефти в сутки, в то время как план, учитывающий квоты, добровольные сокращения и компенсации ранее недосокращенных объемов, на ноябрь предусматривал добычу 35,45 млн б/с, то есть добыча оказалась на 222 тыс. б/с ниже плана.
Согласно ежемесячному отчету ОПЕК, страны ОПЕК, участвующие в соглашении, снизили добычу в ноябре на 55 тыс. б/с - до 21,22 млн б/с, но это оказалось выше плана на 86 тыс. б/с. Страны из числа не-ОПЕК увеличили добычу на 219 тыс. б/с - до 14 млн б/с, но были ниже плана на 308 тыс. б/с.
Между тем, страны, ранее допускавшие превышение добычи сверх обязательств, снова их нарушили. Так, Ирак, хоть и снизил производство на 45 тыс. б/с - до 4,04 млн б/с, но добывал выше плана на 143 тыс. б/с. Казахстан увеличил добычу на 202 тыс. б/с (после выхода Кашагана из ремонта - ИФ) - до 1,5 млн б/с, но был выше плана на 62 тыс. б/с.
Россия в ноябре снизила добычу нефти на 7 тыс. б/с - до 8,99 млн б/с, но была выше плана на 46 тыс. б/с.
В дополнение к квотам для всех стран-участниц с прошлого года восемь членов ОПЕК+ добровольно сокращают свою добычу - это происходят двумя "траншами".
Одно из сокращений, на 2,2 млн б/с, должно было постепенно начать сворачиваться с 1 октября (на 180-200 тыс. б/с в месяц), но в начале сентября было решено отложить этот шаг еще на два месяца, а затем еще на месяц.
Кроме того, для стран, которые допускали превышение уровней добычи сверх договоренностей (Ирак, Казахстан и Россия), действует график компенсаций этих недосокращенных объемов. Россия должна была дополнительно снизить добычу в ноябре на 30 тыс. б/с , Ирак - на 100 тыс. б/с, Казахстан - на 32 тыс. б/с.
В целом зафиксированный "долг" по итогам 7 месяцев у Ирака составляет 1,44 млн б/с, у Казахстана - почти 700 тыс. б/с, у России - за полгода 480 тыс. б/с. Но все страны продолжали превышать заявленные уровни и обещали их компенсировать в будущем - новых графиков пока не представлено.
Ниже представлены данные, в тыс. б/с
|Страна
|Факт, окт 2024
|факт.доб Ноя 2024
|Изм-е окт/ноя
|Треб.добыча, Ноябрь 2024г
|Отклонение от плана
|Алжир
|909
|910
|1
|908
|2
|Конго
|260
|250
|-10
|277
|-27
|Экваториальная Гвинея
|55
|59
|4
|70,0
|-11
|Габон
|214
|213
|0
|177
|36
|Ирак
|4089
|4043
|-45
|3900
|143
|Кувейт
|2419
|2408
|-11
|2413
|-5
|Нигерия
|1403
|1417
|13
|1500
|-83
|Саудовская Аравия
|8973
|8963
|-10
|8978
|-15
|ОАЭ
|2954
|2958
|4
|2912
|46
|ОПЕК-9
|21276
|21221
|-55
|21135
|86
|Азербайджан
|486
|483
|-3
|551
|-68
|Бахрейн
|179
|180
|1
|196
|-16
|Бруней
|78
|78
|0
|83
|-5
|Казахстан
|1296
|1498
|202
|1436
|62
|Малайзия
|335
|351
|17
|401
|-50
|Мексика
|1567
|1574
|7
|1753
|-179
|Оман
|764
|768
|5
|759
|9
|Россия
|9001
|8994
|-7
|8948
|46
|Судан
|28
|28
|0
|64
|-36
|Южный Судан
|55
|53
|-2
|124
|-71
|не-ОПЕК
|13789
|14007
|219
|14315
|-308
|ОПЕК+
|35065
|35228
|163
|35450
|-222
|Иран
|3286
|3323
|37
|3323
|Ливия
|1097
|1238
|141
|1238
|Венесуэла
|896
|876
|-20
|876
|ОПЕК (12 стран)
|26554
|26657
|104
|26657
|ОПЕК+ (весь)
|40342
|40665
|323
|40665