РЖД ожидают снижение погрузки в 2024 году в пределах 4%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - ОАО РЖД" в 2024 году ожидает снижение погрузки в пределах 4%, сообщил глава компании Олег Белозеров на пленарном заседании "Транспортной недели 2024".

"Пока мы по итогам 10 месяцев (2024 года - ИФ) недобираем 4,2% по грузовым перевозкам по отношению к предыдущему году. Там есть разные обстоятельства, есть объективные обстоятельства, есть субъективные, но мы в будущий год видим, что мы эти проблемы сможем решить, - заявил Белозеров. - Соответственно, по итогам (2024 года - ИФ) года мы предполагаем, что снижение (погрузки - ИФ) у нас может быть чуть меньше 4%, это по объемам груза, но в следующий год (...) выйдем с дополнительными объемами".

"А этот год у нас очень удачный по пассажирским перевозкам. Буквально 12 ноября мы переломили в пригороде цифру 1 млрд человек, перевезенных железнодорожным транспортом, и 180 млн человек в дальнем следовании. По итогам года надеемся установим 15-летний рекорд, выйдем за 1,2 млрд пассажиров", - подчеркнул глава холдинга.