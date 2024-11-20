Поиск

РЖД ожидают снижение погрузки в 2024 году в пределах 4%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - ОАО РЖД" в 2024 году ожидает снижение погрузки в пределах 4%, сообщил глава компании Олег Белозеров на пленарном заседании "Транспортной недели 2024".

"Пока мы по итогам 10 месяцев (2024 года - ИФ) недобираем 4,2% по грузовым перевозкам по отношению к предыдущему году. Там есть разные обстоятельства, есть объективные обстоятельства, есть субъективные, но мы в будущий год видим, что мы эти проблемы сможем решить, - заявил Белозеров. - Соответственно, по итогам (2024 года - ИФ) года мы предполагаем, что снижение (погрузки - ИФ) у нас может быть чуть меньше 4%, это по объемам груза, но в следующий год (...) выйдем с дополнительными объемами".

"А этот год у нас очень удачный по пассажирским перевозкам. Буквально 12 ноября мы переломили в пригороде цифру 1 млрд человек, перевезенных железнодорожным транспортом, и 180 млн человек в дальнем следовании. По итогам года надеемся установим 15-летний рекорд, выйдем за 1,2 млрд пассажиров", - подчеркнул глава холдинга.

Олег Белозеров РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс биткойна превысил $94 тысячи

Курс биткойна превысил $94 тысячи

НРД перечислены 3,9 млрд руб. для выплаты купонов по евробондам "Россия-2027" и "Россия-2032"

Темпы роста зарплат в еврозоне в III квартале ускорились до максимума с 1993 г.

В ВТБ спрогнозировали роста выдачи ипотеки на частные дома в 2024 году на 16%

Эстонская авиакомпания Nordica прекратит деятельность из-за отсутствия инвестора

Эстонская авиакомпания Nordica прекратит деятельность из-за отсутствия инвестора

Путин поручил обеспечить разработку Томтора либо силами нынешнего владельца, либо иначе

Путин поручил обеспечить разработку Томтора либо силами нынешнего владельца, либо иначе

Аналитики UBS ждут подорожания золота к концу 2025 года до $2900 за унцию

Аналитики UBS ждут подорожания золота к концу 2025 года до $2900 за унцию
Военная операция на Украине

Белгородский завод "Виолы" скоро возобновит работу после атаки БПЛА

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });