Перевозки пассажиров РЖД в дальнем следовании выросли за 10 месяцев на 5,3%

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Перевозки пассажиров по сети ОАО "РЖД" в дальнем следовании выросли в январе-октябре 2024 года на 5,3% в годовом исчислении, до 108,8 млн человек, сообщила компания.

Всего за 10 месяцев 2024 года холдинг перевез свыше 1,72 млрд пассажиров, что на 7,2% превышает показатели такого же периода 2023 г., из них в пригородном сообщении - 963,6 млн (+7,4% к январю-октябрю 2023 года).

Пассажирооборот на сети РЖД с начала 2024 года вырос на 6% к уровню прошлого года и составил 123,3 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении - 29,6 млрд пасс-км (+6,3%), в дальнем следовании - 93,7 млрд пасс-км (+5,9%).

В октябре в дальнем следовании компания перевезла 10 млн пассажиров, что на 4,2% больше, чем годом ранее.

Всего в октябре 2024 года с вокзалов и станций РЖД было отправлено 111,7 млн пассажиров, что на 5,5% выше показателя прошлого года, в том числе в пригородном сообщении - 101,7 млн (+5,6% к октябрю 2023 года).

Пассажирооборот в прошлом месяце достиг 10,9 млрд пасс-км (+3,6%). В пригородном сообщении пассажирооборот вырос на 4,6%, до 3 млрд пасс-км, в дальнем следовании - на 3,2%, до 7,9 млрд пасс-км.