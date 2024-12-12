Минфин утвердил новый механизм выборки лимитов на семейную ипотеку

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Минфин утвердил новую редакцию решения о порядке выделения субсидий госкорпорации "ДОМ.РФ" в рамках программы семейной ипотеки, что позволит увеличить общую сумму лимита с 6,25 до 8,65 трлн рублей и внедрить более гибкий механизм использования банками этого лимита, сообщает сайт министерства.

Изменения позволят избежать ситуации, когда заканчиваются лимиты у отдельных банков, активно выдающих семейную ипотеку.

"Новый механизм обеспечит равномерность выборки лимита всеми кредиторами и позволит гражданам в любой момент обратиться в кредитную организацию за предоставлением льготной ипотеки", - говорится в сообщении.

В 2024 году на реализацию программы "Семейная ипотека" предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 290 млрд рублей. Из резервного фонда правительства дополнительно выделено 142 млрд рублей.

Федеральный бюджет на 2025-2027 годы предусматривает на эти цели 1,449 трлн рублей, в том числе: в 2025 году - 637 млрд рублей, в 2026 году - 454,1 млрд рублей, в 2027 году - 358,3 млрд рублей.

Ранее президент Владимир Путин призвал информировать об окончании лимитов по "Семейной ипотеке", а загендиректора АО "ДОМ.РФ" Алексей Ниденс заявил о том, что лимиты по льготным ипотечным программам могут установить на весь срок их действия.

В начале июля Минфин сообщило о продлении "Семейной ипотеки" по ставке 6% до 2030 года. Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Сумма кредита не превышает 12 млн рублей для жителей Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленобласти, для жителей остальных регионов - не более 6 млн рублей.

Также "Семейную ипотеку" могут оформить семьи, проживающих в городах численностью до 50 тысяч человек и имеющие двух несовершеннолетних детей; семьи с двумя детьми из регионов с низким объемом строительства; семьи, в которых есть ребенок-инвалид.