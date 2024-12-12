Что произошло за день: четверг, 12 декабря

Освобождение Новоивановки в Курской области, судьба инициативы Венгрии о рождественском перемирии на Украине, человек года по версии Time, повышение штрафов за нарушение ПДД

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Новоивановка в Курской области.

- Москва передала Будапешту предложения в ответ на инициативу о рождественском перемирии и обмене пленными. Венгерская сторона уведомила МИД РФ о том, что Киев отверг ее предложение.

- Минфин РФ и Банк России подготовили проект указа президента, который гарантирует новым иностранным инвесторам возможность вывода их вложений.

- Избранный президент США Дональд Трамп стал "Человеком года - 2024" по версии журнала Time.

- Минфин утвердил новый механизм для семейной ипотеки, который позволит избежать ситуации, когда заканчиваются лимиты у отдельных банков.

- Госдума приняла закон о повышении штрафов за нарушения ПДД с 1 января. Минимальный штраф за превышение скорости вырастет до 750 рублей. Штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора и за езду без ремня безопасности повышается до 1,5 тыс. рублей.

- Болгария и Румыния станут полноправными членами шенгенской зоны с 1 января. Совет ЕС принял в четверг решение об отмене контроля на сухопутных границах с этими странами.

- Новым руководителем "Ленфильма" избрана директор службы безопасности компании Надежда Андрющенко.

- Индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу стал 18-м чемпионом мира по шахматам.