Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 15:30

Что произошло за день: четверг, 12 декабря

Освобождение Новоивановки в Курской области, судьба инициативы Венгрии о рождественском перемирии на Украине, человек года по версии Time, повышение штрафов за нарушение ПДД

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Новоивановка в Курской области.

- Москва передала Будапешту предложения в ответ на инициативу о рождественском перемирии и обмене пленными. Венгерская сторона уведомила МИД РФ о том, что Киев отверг ее предложение.

- Минфин РФ и Банк России подготовили проект указа президента, который гарантирует новым иностранным инвесторам возможность вывода их вложений.

- Избранный президент США Дональд Трамп стал "Человеком года - 2024" по версии журнала Time.

- Минфин утвердил новый механизм для семейной ипотеки, который позволит избежать ситуации, когда заканчиваются лимиты у отдельных банков.

- Госдума приняла закон о повышении штрафов за нарушения ПДД с 1 января. Минимальный штраф за превышение скорости вырастет до 750 рублей. Штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора и за езду без ремня безопасности повышается до 1,5 тыс. рублей.

- Болгария и Румыния станут полноправными членами шенгенской зоны с 1 января. Совет ЕС принял в четверг решение об отмене контроля на сухопутных границах с этими странами.

- Новым руководителем "Ленфильма" избрана директор службы безопасности компании Надежда Андрющенко.

- Индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу стал 18-м чемпионом мира по шахматам.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В МИД РФ пообещали помочь россиянам, которые захотят выехать из Сирии

Правительство РФ одобрило переговоры "Роскосмоса" и NASA о перекрестных полетах

Госдума уточнила обязанности банков по удаленному открытию счетов клиентам

Госдума уточнила обязанности банков по удаленному открытию счетов клиентам

Глава РСПП ожидает, что встреча крупного бизнеса с Путиным состоится 16 декабря

Сервисам в РФ могут запретить показывать фильмы без прокатного удостоверения

Штрафы за повторно выявленную езду без полиса ОСАГО повысят до 3-5 тыс. рублей

Экорейтинг регионов выявил отличников и проблемные субъекты РФ

Экорейтинг регионов выявил отличников и проблемные субъекты РФ

Россия передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными с Украиной

Дума приняла закон о повышении штрафов за нарушения ПДД с 1 января

Дума приняла закон о повышении штрафов за нарушения ПДД с 1 января
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии93 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5539 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2053 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов517 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });