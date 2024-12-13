Японский индекс оптимизма Танкан в IV кв. вырос до максимума почти за 3 года

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в четвертом квартале вырос до 14 пунктов по сравнению с 13 пунктами в предыдущие три месяца, говорится в сообщении Банка Японии.

Это максимальный уровень почти за три года (с первого квартала 2021 года).

В то же время аналитики ожидали в среднем снижения до 12 пунктов, по данным Trading Economics.

Положительное значение индекса означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто придерживается иного мнения.

Наиболее существенное улучшение настроений было отмечено в бумажной промышленности (до 25 пунктов против 18 пунктов в третьем квартале), в химической (до 21 пунктов с 15 пунктов), в добыче нефти и угля (до 17 пунктов с минус 9 пунктов). При этом снижение доверия произошло среди производителей продуктов питания и напитков (до 10 пунктов с 15 пунктов), электротехнического оборудования (до 8 пунктов с 11 пунктов), а также в сфере судостроения и тяжелого машиностроения (до 18 пунктов с 23 пунктов).

Доля пессимистов увеличилась среди производителей черных металлов (до минус 8 пунктов с минус 5), производителей древесины и пиломатериалов (до минус 7 пунктов с 0).

Индекс, оценивающий настроения небольших предприятий перерабатывающей промышленности Японии, в октябре-декабре вырос до 1 пункта по сравнению с 0 пунктов в третьем квартале.

Между тем индикатор, оценивающий текущий уровень доверия представителей крупных непроизводственных компаний, опустился до 33 пунктов с 34 пунктов. Эксперты ожидали снижения до 32 пунктов.

Подындекс ожиданий ведущих промышленных корпораций Японии в отношении деловой конъюнктуры уменьшился до 13 пунктов с 14 пунктов, компаний непроизводственного сектора - остался на отметке 28 пунктов. Консенсус-прогноз предполагал падение первого показателя до 11 пунктов и сохранение второго индикатора на прежнем уровне.

Опрос Банка Японии также показал, что крупные компании теперь планируют в текущем финансовом году, который завершится в марте 2025 года, увеличить капиталовложения на 11,3%. Кварталом ранее ожидался рост на 10,6%.

Танкан рассчитывается Банком Японии ежеквартально по итогам опроса крупных японских компаний и отражает уровень их оптимизма. ЦБ придает большое значение этому показателю, поскольку 99% из более чем 9 тыс. опрашиваемых компаний обычно отвечают на заданные вопросы, что позволяет воссоздать достаточно полную картину происходящего в экономике.