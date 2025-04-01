Японский индекс оптимизма Танкан в I квартале опустился до минимума за год

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в первом квартале 2025 нрла снизился до 12 пунктов по сравнению с 14 пунктами в предыдущие три месяца, сообщил Банк Японии.

Это минимальный уровень за последний год. При этом результат совпал со средним прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics.

Положительное значение индекса означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто придерживается иного мнения.

Наиболее существенное ухудшение настроений было отмечено в текстильной промышленности (до нуля с 23 пунктов), в добыче нефти и угля (до нуля с 17 пунктов), а также доля пессимистов увеличилась в черной металлургии (до минус 18 пунктов с минус 8 пунктов). При этом повышение доверия было отмечено в сфере судостроения и тяжелого машиностроения (до 27 пунктов с 18 пунктов), среди производителей древесины и пиломатериалов (до 7 пунктов с нуля).

Индекс, оценивающий настроения небольших предприятий перерабатывающей промышленности Японии, в январе-марте поднялся до 2 пунктов с 1 пункта в четвертом квартале.

Индикатор, оценивающий текущий уровень доверия представителей крупных непроизводственных компаний, вырос до 35 пунктов с 33 пунктов. Эксперты не ожидали изменения.

Подындекс ожиданий ведущих промышленных корпораций Японии в отношении деловой конъюнктуры уменьшился до 12 пунктов с 13 пунктов, компаний непроизводственного сектора - остался на отметке 28 пунктов. Консенсус-прогноз предполагал падение первого показателя до 9 пунктов и подъем второго до 29 пунктов.

Опрос Банка Японии также показал, что крупные компании планируют в текущем финансовом году, который начался 1 апреля, увеличить капиталовложения на 5,4%. По итогам прошлого фингода их рост, по оценкам компаний, составил 11,6%.

Танкан рассчитывается Банком Японии ежеквартально по итогам опроса крупных японских компаний и отражает уровень их оптимизма. ЦБ придает большое значение этому показателю, поскольку 99% из почти 9 тысяч опрашиваемых компаний отвечают на заданные вопросы, что позволяет воссоздать достаточно полную картину происходящего в экономике.