Индекс оптимизма Танкан во II квартале вырос до максимума за 2 года

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Во втором квартале 2024 года индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, вырос до 13 пунктов по сравнению с 11 пунктами в предыдущие три месяца, сообщил Банк Японии.

Показатель достиг максимума за два года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 12 пунктов, по данным Trading Economics.

Положительное значение индекса означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто придерживается иного мнения.

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