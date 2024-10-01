В Японии индекс оптимизма Танкан в III квартале остался на максимуме за 2 года

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в третьем квартале 2024 года не изменился и составил 13 пунктов, как и в предыдущие три месяца, сообщил Банк Японии.

Аналитики в среднем также не ожидали изменений, по данным Trading Economics. Показатель остается на максимуме за два года.

Положительное значение индекса означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто придерживается иного мнения.

Позитивные настроения отмечены в текстильной отрасли (23 пункта по сравнению с 22 пунктами во втором квартале), в химической промышленности (15 пунктов против 10 пунктов), в бумажной промышленности (18 пунктов против 11), в производстве промышленной техники (22 пункта, как и кварталом ранее), цветных металлов (12 пунктов против 6), в судостроении и тяжелом машиностроении (23 пункта против 14) и в пищевой отрасли (15 пунктов против 21).

Более низкий уровень доверия наблюдался среди представителей черной металлургии (минус 5 пунктов против 0), а также лесной промышленности (0 пунктов против 15).

Индекс, оценивающий настроения небольших предприятий перерабатывающей промышленности Японии, в июле-сентябре вырос до 0 пунктов с минус 1 пункта.

Между тем индикатор, оценивающий текущий уровень доверия представителей крупных непроизводственных компаний, поднялся до 34 пунктов с 33 пунктов в апреле-июне. Эксперты ожидали снижения до 32 пунктов.

Подындекс ожиданий ведущих промышленных корпораций Японии в отношении деловой конъюнктуры не изменился по сравнению с предыдущим кварталом и составил 14 пунктов, компаний непроизводственного сектора - повысился до 28 пунктов с 27 пунктов. Консенсус-прогноз предполагал подъем второго индикатора до 30 пунктов.

Опрос Банка Японии также показал, что крупные компании планируют в текущем финансовом году, который завершится в марте 2025 года, увеличить капиталовложения на 10,6%. Кварталом ранее ожидался рост на 11,1%.

Танкан рассчитывается Банком Японии ежеквартально по итогам опроса крупных японских компаний и отражает уровень их оптимизма. ЦБ придает большое значение этому показателю, поскольку 99% из более чем 10 тысяч опрашиваемых компаний обычно отвечают на заданные вопросы, что позволяет воссоздать достаточно полную картину происходящего в экономике.