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Минэкономразвития к апрелю уточнит прогноз по инфляции на 2025 год

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Траектория инфляции в РФ складывается выше действующего прогноза Минэкономразвития на 2025 год в 4,5%, уточнение ожиданий будет сделано ближе к марту-апрелю, сказал "Интерфаксу" глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в кулуарах съезда партии "Единая Россия".

"Мы их точно будем уточнять, потому что понятно, что сейчас мы идем выше траектории (действующего прогноза в 4,5% на 2025 год - ИФ)", - ответил он на вопрос об ожиданиях Минэкономразвития по инфляции в 2025 году.

"Наверное, сделаем это ближе к марту-апрелю. Вместе как раз с переоценкой курса и пересмотром прогноза. В январе получим статистику, будем смотреть и уточнять", - добавил министр.

Комментируя вопрос о причинах сильной волатильности рубля, Решетников отметил, что "в первую очередь, это последний пакет санкций и соответственно перенастройка механизмов (поступления экспортной валюты в РФ - ИФ), плюс были определенные покупки на погашение внешних долгов некоторых компаний".

"Рынок очень маленький, поэтому любые более-менее крупные сделки вызывают такую волатильность", - сказал он.

Как сообщалось, по данным Росстата, рост цен в РФ с начала года к 9 декабря составил 8,76%, превысив октябрьский прогноз ЦБ на 2024 год (8,0-8,5%) и сентябрьский прогноз Минэкономразвития (7,3%). Формально правительство свой прогноз на 2024 год уже не может пересмотреть, так как этот прогноз заложен в проектировки бюджета на следующий год. При этом индексация социальных выплат в любом случае проводится по фактической инфляции, а не по прогнозной.

Сентябрьский прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2025 год равняется 4,5%, октябрьский прогноз ЦБ по инфляции на 2025 год равен 4,5-5,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, по инфляции в 2025 году равен 6,3%.

XXII съезд партии "Единая Россия" проходит в субботу на площадке Национального центра "Россия" в Москве.

Минэкономразвития РФ Максим Решетников
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