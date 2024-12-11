Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогнозы по ставке и инфляции на 2025 г.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 17,5% с 17,3% в октябре, на 2025 год - до 21,3% с 18,0%, на 2026 год - до 14,6% с 12,5%, на 2027 год - до 10,4% с 9,0%, следует из ежемесячного опроса ЦБ РФ.

Опрос проводился 6-10 декабря 2024 года.

Прогноз по росту ВВП РФ на 2024 год был повышен до 3,8% с 3,7%. При этом ожидания по росту ВВП на 2025 год снизились до 1,5% с 1,8%, на 2026 год до 1,7% с 1,9%, на 2027 год не изменились - 1,9%.

Консенсус-прогноз аналитиков по инфляции на текущий год ожидаемо существенно вырос - до 9,2% с 7,7%, на 2025 год до 6,0% с 5,3%, на 2026 год до 4,5% с 4,1%, на 2027 год не изменился - 4,0%.

"Ключевая ставка: Ожидания аналитиков по средней ключевой ставке повышены на всем горизонте. Медианный прогноз на 2024 год - 17,5% годовых (+0,2 п.п. к опросу в октябре). Он предполагает, что в декабре 2024 года средняя ключевая ставка составит 21,5% годовых. Ожидания на 2025 год - 21,3% годовых (+3,3 п.п.), на 2026 год - 14,6% годовых (+2,1 п.п.). Прогноз на конец горизонта (10,4% годовых (+1,4 п.п.)) выше медианной оценки нейтральной ключевой ставки (8,0% годовых)", - говорится в комментарии ЦБ к опросу аналитиков.

"ВВП: Прогноз роста в 2024 году повышен до 3,8% (+0,1 п.п.). Прогнозы на 2025-2026 понижены до 1,5% (-0,3 п.п.) и 1,7% (-0,2 п.п.) соответственно, прогноз на конец горизонта не изменился - 1,9%. Медианная оценка долгосрочных темпов роста также без изменений - 1,8%. Согласно прогнозам аналитиков, прирост ВВП в 2027 году к 2021 году составит +11,7% (+12,2% в октябре)", - говорится про ожидания аналитиков роста российской экономики.

"Инфляция: Прогноз инфляции на 2024 год повышен до 9,2% (+1,5 п.п. к октябрьскому опросу), на 2025 год - до 6,0% (+0,7 п.п.), на 2026 год - до 4,5% (+0,4 п.п.). Аналитики ожидают, что инфляция вернется к цели в 2027 году", - комментируется прогноз по инфляции.

"Курс доллар/рубль: Прогноз на 2024 год - 92,6 рублей за доллар (предполагает средний курс в декабре 2024 года 103,0 рублей за доллар), на 2025 год - 102,0 рублей за доллар, на 2026 год - 104,0 рублей за доллар, на 2027 год - 106,6 рублей за доллар (в 2025-2027 годах рубль слабее на 6,6-7,4% по сравнению с октябрьским опросом)", - комментируют в ЦБ ожидания аналитиков по курсу рубля.