Мишустин в понедельник проведет совещание по ситуации с инфляцией в РФ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет совещание по текущей ситуации с инфляцией в стране.

"Важно наращивать усилия по развитию промышленности, выпуску товаров и услуг на отечественных мощностях, в первую очередь в сложных и наукоемких секторах... Это будет, в том числе помогать сдерживать ценовые колебания на потребительские товары. В этой связи мы сегодня проведем отдельное совещание по текущей ситуации с инфляцией", - анонсировал он совещание на встрече с вице-премьерами.

Как сообщалось, по данным Росстата, рост цен в РФ с начала года к 16 декабря составил 9,14%, превысив как официальный прогноз правительства (сделанный еще в сентябре) на 2024 год (7,3%), так и более поздний октябрьский прогноз ЦБ на 2024 год (8,0-8,5%).