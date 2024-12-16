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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 10:51

Биткойн обновил исторический максимум и превысил $106 тысяч

Курс биткойна растет семь недель подряд

Биткойн обновил исторический максимум и превысил $106 тысяч
Фото: Chesnot/Getty Images

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Курс биткойна накануне достиг очередного исторического максимума, превысив $106 тысяч.

К 10:42 по московскому времени биткойн подорожал на 1,9% - до $105 110, по данным Coindesk. В воскресенье криптовалюта поднималась до $106 491.

Подорожание биткойна продолжается уже семь недель подряд - максимум с 2021 года.

Поддержку курсу оказывают ожидания благоприятной криптовалютной политики при администрации Дональда Трампа. По данным FactSet, с момента его избрания президентом США биткойн-ETF привлекли $9,3 млрд.

Следующий ключевой уровень для этой криптовалюты - $110 тысяч, пишет MarketWatch.

биткойн США Coindesk Дональд Трамп
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