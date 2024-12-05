Курс биткойна впервые в истории превысил $100 тысяч

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Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Курс биткойна впервые в истории поднялся выше $100 тыс.

Биткойн к 8:28 по московскому времени подорожал на 4,5% - до $103 489, по данным Coindesk. С президентских выборов в США, которые прошли в начале ноября и на которых победил Дональд Трамп, криптовалюта подорожала в полтора раза.

Последнее ралли биткойна спровоцировали сообщения СМИ о том, что Трамп планирует назначить главой Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Пола Аткинса, известного сторонника криптовалют.

Общая капитализация всех биткойнов в обращении оценивается в $2,04 трлн, пишет MarketWatch.