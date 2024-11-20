Курс биткойна превысил $94 тысячи

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Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Курс биткойна продолжает расти и впервые в истории превысил отметку в $94 тысячи.

К 17:03 по Москве биткойн подорожал на 2,1% - до $94 304, по данным Coindesk. С начала года биткойн подорожал более чем в 2,2 раза, в том числе почти на 42% - за последний месяц.

"События на рынке криптовалют продолжают развиваться", - написал глава отдела исследований в Pepperstone Group Крис Уэстон, особенно отметив слухи об интересе компании избранного президента США Дональда Трампа к торговой площадке Bakkt Holdings.

Ранее Трамп пообещал создать благоприятную регуляторную среду для цифровых активов и сформировать стратегический запас биткойнов.