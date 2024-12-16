Российский рынок делового туризма вырос в 2024 году на четверть

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В России объем рынка делового туризма вырос в 2024 году на четверть, среди наиболее востребованных направлений для командировок - Москва, Петербург и Екатеринбург, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на форуме Meet Global MICE Congress.

"Объем российского рынка делового туризма в 2024 году вырос на четверть. Большая часть деловых поездок приходится на внутренние направления. В тройке самых активных, востребованных деловых городов - Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Из зарубежных направлений наши бизнес-путешественники чаще всего ездят в Турцию, Китай и Узбекистан. Правительство России работает над тем, чтобы наращивать эти показатели, в том числе в рамках стратегии развития конгрессно-выставочной деятельности", - сказал министр.

Как отметили в Минэкономразвития, запуск электронной визы и организация безвизовых групповых поездок позволили России привлечь в 2024 году 1,2 млн иностранных туристов. Из них 30-40% - деловые, преимущественно из стран БРИКС.

Кроме того, на привлечение туристов из других стран работает программа продвижения России на зарубежных рынках Discover Russia.

"В рамках программы в 2024 году представили региональные турпродукты на выставках в Индии, Китае, Турции, Саудовской Аравии и Катаре. Сформировали турмаршруты по 12 субъектам для туристов из Китая, Индии, начали их обкатку. Подготовили каталог туристических инвестпроектов в России, передали ключевым партнерам", - добавил Решетников.