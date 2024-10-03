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Минэкономразвития завершает обновление нацпроекта "Туризм и гостеприимство"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития завершает работу над обновленным национальным проектом "Туризм и гостеприимство", сообщил на Форуме туристических территорий замглавы министерства Дмитрий Вахруков.

"Сегодня Минэкономразвития завершает работу над обновленным нацпроектом "Туризм и гостеприимство", который будет действовать в ближайшие 6 лет", - сказал он.

По его словам, утверждены основные целевые программы - это поддержка строительства модульных гостиниц, кредитования, единой субсидии регионам, поддержка проекта "Пять морей и озеро Байкал", который стал дополнительным федеральным проектом, реализуемым по поручению президента.

"Большой задел, который мы сделали последние 2-3 года, работая вместе, обеспечит нам уверенный рост и обеспечит уверенность в завтрашнем дне", - отметил он.

Вахруков подчеркнул, что для бизнеса важно и создание благоприятного климата. Поэтому ведется работа над "дорожной картой" трансформации делового климата в туризме, которая учитывает большинство предложений бизнеса, уже реализованные от инициатив.

Байкал Дмитрий Вахруков Минэкономразвития
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