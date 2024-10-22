РСТ аргументировал идею ввести сбор с туристов за покупку зарубежных туров

Это не будет новым налогом для граждан, наоборот, сбор позволит снизить стоимость выездных туров, объяснил президент РСТ

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Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Сбор при покупке пакетного тура за рубеж в случае создания государственного фонда для помощи туристам не превысит 100 рублей, это почти в 15 раз меньше, чем платят сейчас туроператоры за каждый тур в существующие фонды страхования ответственности перед туристами, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии.

"Речь не идет о новом налоге для туристов, как это сейчас преподносится. Наоборот, мы предлагаем инициативу, которая в перспективе сможет снизить стоимость выездных туров и сделать массовый выездной туризм более доступным для россиян. Сделать это предполагается через снижение излишних финансовых обременений, которые сейчас возложены на туроператоров по выездному туризму. Таким образом, мы говорим о модернизации уже существующего инструмента по обеспечению защиты прав потребителя и его перезапуске в целях более эффективной работы", - объяснил президент РСТ Илья Уманский.

21 октября он предложил создать в России вместо существующих фондов помощи туристам при ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь", в которые туроператоры вносят средства для вывоза туристов из-за рубежа и возврата средств за путевки в случае невыполнения обязательств перед клиентами, - государственный фонд, который будет пополняться сборами с туристов за каждый проданный зарубежный турпакет. Средства фонда Уманский предложил направить на развитие внутреннего туризма.

РСТ сообщал, что суммарно в резервном фонде для вывоза туристов из-за рубежа и фондах персональной ответственности, средства в которые туроператоры перечисляют ежегодно, к концу 2024 года будет накоплено более 4 млрд рублей.

"Ранее экспертным сообществом предлагалась инициатива по введению ограничения предельного размера фонда персональной ответственности в размере 500 млн рублей. Однако договориться об этом с регулятором не удается. На сегодняшний день объем средств, накопленных в фондах, огромен - у самых крупных туроператоров он стремится превысить миллиард рублей. Эти деньги по закону не могут приносить доход и фактически просто лежат мертвым грузом, формируя прямые убытки для бизнеса, хотя могли бы быть направлены на его развитие", - отметили в РСТ.

В организации напомнили, что туроператоры по выездному туризму также должны страховать свою ответственность перед третьими лицами на сумму 50 млн рублей.

"Сделать это в настоящий момент крайне сложно. Дело в том, что начиная с 2022 года российские страховые компании лишились возможности перестраховывать свои риски за рубежом. В итоге часто страховые компании просто отказываются страховать туроператоров по выездному туризму, тем самым блокируя им возможность продолжать деятельность. При всех этих сложностях и исключительно высокой нагрузке на бизнес, говорить о полной защищенности потребителя тоже не приходится. Опыт показывает, что, выплаты туристам в случае банкротства крупного выездного туроператора на практике составляют до 30% от стоимости приобретенного турпродукта. В последний раз именно такая ситуация сложилась при банкротстве компании "Музенидис Трэвел" в 2021 году. Все это негативным образом влияет на работу выездного турбизнеса, формирует недоверие в целом ко всей индустрии и приводит к необходимости переосмысления существующего механизма и созданию альтернативного инструмента", - пояснили в РСТ.

По мнению Уманского, на смену фондам "Турпомощи" и страхованию ответственности туроператоров может прийти единый государственный фонд, который позволит снизить ставку отчислений для каждого туроператора, и тем самым сократить издержки и стоимость турпродукта.

"Достаточный размер сбора для внесения в единый фонд может составлять не более 100 рублей за один реализованный тур. Для сравнения, сейчас туроператоры, наполняя фонд персональной ответственности в объеме 7% от объема реализованного турпродукта, несут нагрузку в пересчете на каждый реализованный тур в размере 1,4% при учете действующих банковских ставок. Фактически за каждый реализованный выездной тур стоимостью, например, 100 тысяч рублей туроператор платит в фонд 1,4 тысячи рублей. Как вы понимаете, чудес не бывает, и эта сумма вшивается в финальную стоимость турпродукта, которую оплачивает турист. Если такой фонд будет создан под государственным контролем и с его гарантиями, то это автоматически приведет к повышению уровня защищенности российских туристов и снижению нагрузки на туроператорский бизнес, что, безусловно, положительно отразится на стоимости их услуг", - подытожил Уманский.