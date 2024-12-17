Brent подешевела до $72,53

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти падают более чем на 1,5% вечером во вторник, сохраняя негативную динамику второй день подряд и растеряв часть роста, достигнутого на прошлой неделе.

К 18:48 по Москве февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,38 (1,87%) - до $72,53 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,43 (2,02%) - до $69,28 за баррель.

Не оправдавшие ожиданий экономические данные Китая усилили опасения рынка относительно спроса на нефть со стороны ее крупнейшего импортера в мире.

Несмотря на готовность Китая увеличить дефицит бюджета до 4% от ВВП, чтобы не только обеспечить темп роста экономики на уровне плановых 5%, но и защититься от вероятной торговой войны с США, он вряд ли сможет вывести расходы на достаточный уровень, отметил аналитик брокерской компании PVM Джон Эванс.

Некоторую поддержку котировкам оказывает решение Европейской комиссии, объявившей в понедельник о принятии 15-го пакета санкций против России. Санкции направлены в том числе против танкеров, перевозящих российскую нефть, отмечает Marketatch.

О новых санкциях против российских судов объявил также премьер-министр Великобритании.