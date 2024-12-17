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Нефть слабо дешевеет после спада накануне

Brent торгуется у $73,8 за баррель

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются утром во вторник, сохраняя негативную динамику на худших, чем ожидалось, статданных из Китая.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 по Москве подешевели на $0,09 (0,12%) до $73,82 за баррель. В понедельник эти контракты снизились в цене на $0,58 (0,8%) до $73,91 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,13 (0,18%) до $70,58 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на $0,58 (0,8%) до $70,71 за баррель.

Негативным фактором для нефтяных котировок в понедельник стали статданные из Китая, усилившие опасения трейдеров в отношении спроса на нефть со стороны крупнейшего импортера топлива в мире. Розничные продажи в КНР в ноябре повысились на 3% в годовом выражении после роста на 4,8% месяцем ранее. Подъем был отмечен по итогам 22-го месяца подряд, однако темпы повышения были минимальными с августа.

"Ралли на нефтяном рынке притормозили данные из Китая. Это случилось даже несмотря на то, что рынок ожидает рекордного мирового спроса, видит растущие риски новых санкций в отношении России и Ирана, а также форс-мажоров в Ливии", - отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Ключевым событием этой недели для мировых рынков станет последнее в этом году заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого, как предполагается, регулятор снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов.

Ожидаемое снижение ставки ФРС вкупе с недавними действиями других центральных банков могут поддержать рынок нефти, полагает Мария Агустина Патти из Exness.

"Сочетание ограничений предложения и стимулирующей денежно-кредитной политики может в определенной степени улучшить перспективы рынка", - сказала она.

Brent нефть
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