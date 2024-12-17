Нефть Brent подешевела до $73,24 за баррель

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение днем во вторник.

Котировки февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:22 по московскому времени снизились на $0,67 (0,91%) - до $73,24 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подешевели на $0,78 (1,1%) - до $69,93 за баррель.

Давление на котировки могут оказывать статданные Китая, слабость которых усилила опасения трейдеров в отношении спроса на нефть со стороны крупнейшего импортера топлива в мире. Розничные продажи в КНР в ноябре повысились на 3% в годовом выражении после роста на 4,8% месяцем ранее.

"Какие бы меры стимулирования ни принимались, потребители на них не реагируют, а без серьезных изменений в сфере личных расходов экономические успехи Китая будут пробуксовывать", - пишут аналитики PVM.

В PVM также обращают внимание на доклад CNPC Economics & Technology Research Institute, где говорится, что потребление нефти в Китае в 2023 году достигло пика, и прогнозируется его снижение на 1,3% в 2024 году.

Важнейшим событием для рынков на этой неделе станет последнее в этом году заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Трейдеры оценивают вероятность того, что по итогам заседания 17-18 декабря ФРС понизит ставку на 25 базисных пунктов, в более 97%, показывают данные CME Group.

Снижение процентных ставок может поддержать рынок нефти через стимулирование экономического роста и спроса на нефть.

Между тем ведущий финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич полагает, что последние две недели торгов в этом году могут усилить нисходящий тренд на рынке WTI.

"К концу года трейдеры имеют склонность фиксировать убытки, чтобы оптимизировать налоговые выплаты", - отметил он.