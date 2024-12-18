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Honda и Nissan обсуждают слияние, акции последней подскочили на 24%

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Японские автопроизводители Honda Motor и Nissan Motor обсуждают возможность слияния или иного сотрудничества, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление компаний.

При этом финальное решение не принято.

Honda в сообщении на своем сайте отмечает, что рассматривает различные варианты сотрудничества вместе с Nissan и Mitsubishi Motors. Nissan владеет порядка 25% Mitsubishi.

По данным одного из осведомленных источников Financial Times, участники переговоров между Nissan и Honda опасаются негативной политической реакции, поскольку слияние этих компаний может привести к массовым сокращениям персонала.

В ноябре FT со ссылкой на источники писала, что Nissan ищет якорного инвестора, который помог бы ей пережить решающий год, в то время как давний партнер автопроизводителя - Renault - сокращает долю в нем. "У нас есть где-то 12-14 месяцев на то, чтобы выжить", - заявил FT один из источников, близких к Nissan.

В прошлом месяце Nissan также сообщила, что сократит 9 тыс. сотрудников и урежет производственные мощности на 20%.

Ранее в этом году Nissan и Honda заявили о планах совместной работы над технологиями для электромобилей.

Слияние позволит двум компаниям попробовать добиться синергии в разработке технологий и закупках, но также cоздаст им трудности на фоне различий в корпоративной культуре и пересечений в модельных рядах, пишет WSJ.

Honda в прошлом году продала около 4 млн автомобилей, Nissan - 3,4 млн. Если объединенная компания не снизит производство для сокращения пересечений в линейках, то займет третье место по объемам продаж на мировом рынке после Toyota и Volkswagen.

Акции Honda дешевеют на 3,2% на торгах в среду. Бумаги Nissan дорожают на 23,7%, Mitsubishi - на 19,7%.

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