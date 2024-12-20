Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ за 11 месяцев выросли на 4,6%

Москва. Сотрудник в автосалоне "РОЛЬФ Ясенево" на МКАД. Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Вторичный рынок легковых автомобилей в РФ по итогам 11 месяцев 2024 года вырос на 4,6% и составил 5 млн 513 тыс. 746 штук, подсчитали в "Автостате".

По данным аналитического агентства, за прошлый месяц россияне приобрели 524,454 тыс. легковых автомобилей с пробегом - на 14,5% больше, чем в ноябре прошлого года, и на 13,4% меньше, чем в октябре текущего.

Лидерство среди марок на вторичном рынке сохраняет Lada - в ноябре было куплено 135,9 тыс. таких подержанных машин. Второе место принадлежит японской Toyota, показатель которой составил 52,3 тыс. единиц. Далее следуют корейские Kia и Hyundai (29,1 тыс. и 27,8 тыс. шт. соответственно). Замыкает пятерку японский Nissan (23,5 тыс. шт.). В первой десятке все марки показывают снижение по отношению к уровню месячной давности. Только у Lada оно менее 10%. В годовом выражении все бренды, кроме Ford (-1,2%), находятся "в плюсе".

Топ-10 популярных марок на рынке легковых автомобилей с пробегом в РФ (шт.)

№ Марка Ноябрь 2024г Октябрь 2024г Ноябрь 2023г Изм., м/м Изм., г/г 11 мес. 2024г 10 мес. 2023г Изм. 1 Lada 135 859 149 699 111 148 -9,2% +22,2% 1 365 813 1 156 445 +18,1% 2 Toyota 52 263 60 973 50 416 -14,3% +3,7% 567 701 623 837 -9,0% 3 Kia 29 068 35 534 24 698 -18,2% +17,7% 318 958 296 480 +7,6% 4 Hyundai 27 757 33 249 24 247 -16,5% +14,5% 303 610 292 539 +3,8% 5 Nissan 23 478 27 871 22 732 -15,8% +3,3% 259 009 276 600 -6,4% 6 Volkswagen 21 508 25 461 19 603 -15,5% +9,7% 231 014 231 127 -0,0% 7 Chevrolet 19 659 22 286 17 979 -11,8% +9,3% 200 924 197 536 +1,7% 8 Renault 17 705 21 190 16 006 -16,4% +10,6% 191 878 182 735 +5,0% 9 Honda 16 879 19 757 14 280 -14,6% +18,2% 178 927 181 944 -1,7% 10 Ford 15 705 18 405 15 901 -14,7% -1,2% 170 069 185 206 -8,2%

Самой популярной моделью среди б/у легковых автомобилей в ноябре стал седан Lada 2107, десятый месяц подряд. В конце осени россияне купили 13,4 тыс. вазовских "семерок". На второе место поднялся хэтчбек Lada 2114 "Самара-2", ноябрьский результат которого составил 10,6 тыс. единиц. В пятерку лидеров, имея практически равные результаты (по 9,9 тыс. шт.), попали корейские Kia Rio и Hyundai Solaris, а также трехдверный внедорожник Lada 4x4.

В сравнении с октябрем все представленные модели показывают отрицательную динамику. Лучше всего ситуация обстоит у седана Lada 2170 "Приора" (-4,3%), хуже других - у Kia Rio (-18,6%). По отношению к ноябрю 2023 года рост отмечен у всех моделей, кроме Ford Focus, наиболее высокий рост - у Lada 2107 (+50,4%).

Топ-10 моделей на рынке легковых автомобилей с пробегом в РФ (шт.)

№ Модель Ноябрь 2024г Октябрь 2024г Ноябрь 2023г Изм., м/м Изм., г/г 11 мес. 2024г 10 мес. 2023г Изм. 1 Lada 2107 13 390 14 282 8 902 -6,2% +50,4% 126 900 89 889 +41,2% 2 Lada 2114 10 566 11 609 10 254 -9,0% +3,0% 112 498 107 166 +5,0% 3 Kia Rio 9 924 12 192 8 933 -18,6% +11,1% 112 919 102 336 +10,3% 4 Hyundai Solaris 9 881 11 848 8 594 -16,6% +15,0% 109 674 101 764 +7,8% 5 Lada 4x4 9 878 10 658 8 486 -7,3% +16,4% 93 684 82 976 +12,9% 6 Lada 2170 9 401 9 825 8 424 -4,3% +11,6% 95 253 90 111 +5,7% 7 Ford Focus 9 379 10 951 9 597 -14,4% -2,3% 101 835 111 440 -8,6% 8 Toyota Corolla 8 390 9 848 8 003 -14,8% +4,8% 90 216 95 092 -5,1% 9 Toyota Camry 7 512 8 322 6 850 -9,7% +9,7% 77 617 83 793 -7,4% 10 Lada 2110 7 344 7 679 6 567 -4,4% +11,8% 73 980 67 717 +9,2%

За 11 месяцев 2024 года в РФ было реализовано более 5 млн 513 тыс. 746 легковых автомобилей с пробегом - на 4,6% больше, чем в январе-ноябре прошлого года. Из десяти брендов-лидеров положительную динамику показали Lada (+18,1%), Kia (+7,6%), Renault (+5%), Hyundai (+3,8%) и Chevrolet (+1,7%). Volkswagen остался на уровне годичной давности, а четыре марки имеют рыночное снижение: Toyota (-9%), Ford (-8,2%), Nissan (-6,4%) и Honda (-1,7%). Большинство моделей с начала года демонстрируют рост, лучше других - вазовская "семерка" (+41,2%). Снижение наблюдается у трех: Ford Focus (-8,6%), Toyota Camry (-7,4%) и Toyota Corolla (-5,1%).