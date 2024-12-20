Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ за 11 месяцев выросли на 4,6%
Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Вторичный рынок легковых автомобилей в РФ по итогам 11 месяцев 2024 года вырос на 4,6% и составил 5 млн 513 тыс. 746 штук, подсчитали в "Автостате".
По данным аналитического агентства, за прошлый месяц россияне приобрели 524,454 тыс. легковых автомобилей с пробегом - на 14,5% больше, чем в ноябре прошлого года, и на 13,4% меньше, чем в октябре текущего.
Лидерство среди марок на вторичном рынке сохраняет Lada - в ноябре было куплено 135,9 тыс. таких подержанных машин. Второе место принадлежит японской Toyota, показатель которой составил 52,3 тыс. единиц. Далее следуют корейские Kia и Hyundai (29,1 тыс. и 27,8 тыс. шт. соответственно). Замыкает пятерку японский Nissan (23,5 тыс. шт.). В первой десятке все марки показывают снижение по отношению к уровню месячной давности. Только у Lada оно менее 10%. В годовом выражении все бренды, кроме Ford (-1,2%), находятся "в плюсе".
Топ-10 популярных марок на рынке легковых автомобилей с пробегом в РФ (шт.)
|№
|Марка
|Ноябрь 2024г
|Октябрь 2024г
|Ноябрь 2023г
|Изм., м/м
|Изм., г/г
|11 мес. 2024г
|10 мес. 2023г
|Изм.
|1
|Lada
|135 859
|149 699
|111 148
|-9,2%
|+22,2%
|1 365 813
|1 156 445
|+18,1%
|2
|Toyota
|52 263
|60 973
|50 416
|-14,3%
|+3,7%
|567 701
|623 837
|-9,0%
|3
|Kia
|29 068
|35 534
|24 698
|-18,2%
|+17,7%
|318 958
|296 480
|+7,6%
|4
|Hyundai
|27 757
|33 249
|24 247
|-16,5%
|+14,5%
|303 610
|292 539
|+3,8%
|5
|Nissan
|23 478
|27 871
|22 732
|-15,8%
|+3,3%
|259 009
|276 600
|-6,4%
|6
|Volkswagen
|21 508
|25 461
|19 603
|-15,5%
|+9,7%
|231 014
|231 127
|-0,0%
|7
|Chevrolet
|19 659
|22 286
|17 979
|-11,8%
|+9,3%
|200 924
|197 536
|+1,7%
|8
|Renault
|17 705
|21 190
|16 006
|-16,4%
|+10,6%
|191 878
|182 735
|+5,0%
|9
|Honda
|16 879
|19 757
|14 280
|-14,6%
|+18,2%
|178 927
|181 944
|-1,7%
|10
|Ford
|15 705
|18 405
|15 901
|-14,7%
|-1,2%
|170 069
|185 206
|-8,2%
Самой популярной моделью среди б/у легковых автомобилей в ноябре стал седан Lada 2107, десятый месяц подряд. В конце осени россияне купили 13,4 тыс. вазовских "семерок". На второе место поднялся хэтчбек Lada 2114 "Самара-2", ноябрьский результат которого составил 10,6 тыс. единиц. В пятерку лидеров, имея практически равные результаты (по 9,9 тыс. шт.), попали корейские Kia Rio и Hyundai Solaris, а также трехдверный внедорожник Lada 4x4.
В сравнении с октябрем все представленные модели показывают отрицательную динамику. Лучше всего ситуация обстоит у седана Lada 2170 "Приора" (-4,3%), хуже других - у Kia Rio (-18,6%). По отношению к ноябрю 2023 года рост отмечен у всех моделей, кроме Ford Focus, наиболее высокий рост - у Lada 2107 (+50,4%).
Топ-10 моделей на рынке легковых автомобилей с пробегом в РФ (шт.)
|№
|Модель
|Ноябрь 2024г
|Октябрь 2024г
|Ноябрь 2023г
|Изм., м/м
|Изм., г/г
|11 мес. 2024г
|10 мес. 2023г
|Изм.
|1
|Lada 2107
|13 390
|14 282
|8 902
|-6,2%
|+50,4%
|126 900
|89 889
|+41,2%
|2
|Lada 2114
|10 566
|11 609
|10 254
|-9,0%
|+3,0%
|112 498
|107 166
|+5,0%
|3
|Kia Rio
|9 924
|12 192
|8 933
|-18,6%
|+11,1%
|112 919
|102 336
|+10,3%
|4
|Hyundai Solaris
|9 881
|11 848
|8 594
|-16,6%
|+15,0%
|109 674
|101 764
|+7,8%
|5
|Lada 4x4
|9 878
|10 658
|8 486
|-7,3%
|+16,4%
|93 684
|82 976
|+12,9%
|6
|Lada 2170
|9 401
|9 825
|8 424
|-4,3%
|+11,6%
|95 253
|90 111
|+5,7%
|7
|Ford Focus
|9 379
|10 951
|9 597
|-14,4%
|-2,3%
|101 835
|111 440
|-8,6%
|8
|Toyota Corolla
|8 390
|9 848
|8 003
|-14,8%
|+4,8%
|90 216
|95 092
|-5,1%
|9
|Toyota Camry
|7 512
|8 322
|6 850
|-9,7%
|+9,7%
|77 617
|83 793
|-7,4%
|10
|Lada 2110
|7 344
|7 679
|6 567
|-4,4%
|+11,8%
|73 980
|67 717
|+9,2%
За 11 месяцев 2024 года в РФ было реализовано более 5 млн 513 тыс. 746 легковых автомобилей с пробегом - на 4,6% больше, чем в январе-ноябре прошлого года. Из десяти брендов-лидеров положительную динамику показали Lada (+18,1%), Kia (+7,6%), Renault (+5%), Hyundai (+3,8%) и Chevrolet (+1,7%). Volkswagen остался на уровне годичной давности, а четыре марки имеют рыночное снижение: Toyota (-9%), Ford (-8,2%), Nissan (-6,4%) и Honda (-1,7%). Большинство моделей с начала года демонстрируют рост, лучше других - вазовская "семерка" (+41,2%). Снижение наблюдается у трех: Ford Focus (-8,6%), Toyota Camry (-7,4%) и Toyota Corolla (-5,1%).