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Nissan начал искать инвестора, который поможет пережить сложный период

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Японская Nissan Motor Co. ищет якорного инвестора, который помог бы ей пережить решающий год, в то время как давний партнер автопроизводителя - Renault - сокращает долю в нем, пишет Financial Times.

По словам источников газеты, Nissan ищет долгосрочного, постоянного акционера, например, банк или страховую компанию.

"У нас есть где-то 12-14 месяцев на то, чтобы выжить", - сообщил FT один из источников, близких к Nissan.

Компания завершает согласование условий нового партнерства в сфере выпуска электромобилей с конкурирующей Honda Motor Co. По словам источников, Nissan не исключает возможности того, что Honda купит часть ее акций. Компания рассматривает все варианты, учитывая сложную ситуацию, вынуждающую ее реструктуризировать операции в ответ на падение продаж в Китае и США, отмечают источники.

В начале ноября Nissan объявила, что уменьшит глобальные производственные мощности на 20%, сократит 9 тыс. рабочих мест, а также продаст часть своей доли в Mitsubishi Motors Corp.

Позднее Automotive News сообщило, что компания сокращает производство в США. В этом фингоду, который завершится 31 марта 2025 года, Nissan планирует выпустить в Штатах на 100 тыс. автомобилей меньше, чем годом ранее, сообщило издание.

Источники FT близкие к Renault говорят, что французская компания готова продать часть своих акций Nissan японской Honda.

Nissan и Honda объявили о создании партнерства для разработки электромобилей и технологий для них в августе, и обе компании отрицали возможность участия в капитале друг друга.

Однако поиск якорного инвестора стал для Nissan еще более важным с тех пор, как стало известно об интересе к компании двух инвесторов-активистов – сингапурской Effissimo Capital Management и гонконгской Oasis Management.

Nissan Япония
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