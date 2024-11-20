Цены промпроизводителей в РФ в октябре снизились на 0,6%, за 10 месяцев выросли на 6,4%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Цены производителей промышленных товаров в РФ в октябре 2024 года снизились на 0,6% после роста на 0,5% в сентябре, повышения на 1,4% в августе и на 1,1% в июле, снижения на 1,5% в июне, увеличения на 1,6% в мае, на 1,8% в апреле, на 2,4% в марте, на 0,9% в феврале и снижения на 1,4% в январе, сообщил в среду Росстат.

Опрошенные "Интерфаксом" в начале ноября аналитики ожидали роста цен производителей в октябре на 0,9%.

За январь-октябрь 2024 года цены производителей выросли на 6,4%.

В годовом выражении рост цен промпроизводителей в октябре равнялся 2,7% (потребительская инфляция в октябре составила 8,54% в годовом сравнении).

В сфере добычи полезных ископаемых цены производителей в октябре снизились на 3,3% по сравнению с сентябрем. В октябре по сравнению с сентябрем в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок значительно снизились цены на газ горючий природный (газ естественный) - на 9,6%.

В обрабатывающих отраслях цены производителей в октябре не изменились относительно предыдущего месяца.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром цены повысились на 2,2%.

Как сообщалось, в целом за 2023 год цены промпроизводителей в РФ выросли на 19,2% после снижения на 3,3% в 2022 году и роста на 28,5% в 2021 году (этот рост стал максимальным с 2004 года).