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Путин: Прямая линия

Причинами подорожания продуктов Путин назвал рост потребления, урожай и рост мировых цен

Причинами подорожания продуктов Путин назвал рост потребления, урожай и рост мировых цен
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сказал на "Прямой линии", что в курсе роста цен на продукты, в том числе на сливочное масло, которое подорожало на 33-34%.

Одной из причин подорожания продуктов он назвал рост потребления, который превышает рост производства. По его словам, в России потребление мяса составляет 80 кг в год на человека, при этом показатель вырос в два раза в последнее время. В мире потребление составляет 42 кг мяса на человека. Также растет потребление молока.

Также на рост цен влияют объемы собранного урожая, рост мировых цен и санкции, отметил он. Также он упомянул недоработки властей.

По данным Росстата, рост цен в России к 16 декабря с начала года составил 9,14%. Годовую инфляцию на эту дату Минэкономразвития оценило в 9,52%.

ЦБ 25 октября повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 8-8,5% с 6,5-7%, на 2025 год до 4,5-5% с 4-4,5%.

Сентябрьский прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2024 год равняется 7,3%, на 2025 год равен 4,5%. Цифру на этот год министерство уже технически не успеет пересмотреть, но прогноз на следующий год, как ожидается, скорректирует к марту-апрелю, так как траектория инфляции в стране складывается выше действующего официального прогноза, говорил на прошлой неделе "Интерфаксу" глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, по инфляции в 2024 году составляет 9,1% (вырос с 8,1% на начало ноября), но также уже превышен. Консенсус-прогноз аналитиков на 2025 год вырос до 6,3% (с 5,6% по опросу в начале ноября).

В преддверии заседания совета директоров Банк России 18 декабря сообщил, что инфляционные ожидания населения в декабре выросли до 13,9% с 13,4% в ноябре, обновив максимум 2024 года. Ценовые ожидания предприятий в декабре тоже увеличились, достигнув локального максимума.

Большинство аналитиков прогнозируют повышение ставки ЦБ в ближайшую пятницу с 21% до 23%. При этом некоторые эксперты не исключают, что ставка может вырасти еще сильнее - вплоть до 25% - на фоне усиления проинфляционных рисков и ослабления курса рубля.

Путин: "Прямая линия - 2024"

Хроника 06 – 19 декабря 2024 годаПутин: "Прямая линия - 2024"
Прямая линия Владимир Путин
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