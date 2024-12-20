Банк России ждет снижения инфляционного давления в ближайшие месяцы

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Инфляционное давление в ближайшие месяцы начнет снижаться под влиянием жестких денежно-кредитных условий (ДКУ) и замедления кредитования, заявил Банк России после решения сохранить ключевую ставку на 21%.

ЦБ отмечает, что в октябре-ноябре текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 11,1% в пересчете на год после 11,3% в предыдущем квартале. Хотя значимый вклад в изменение цен вносят волатильные компоненты, устойчивое инфляционное давление усилилось. Показатель базовой инфляции в октябре-ноябре увеличился в среднем до 10,9% после 7,6% в предыдущем квартале (с поправкой на сезонность и в пересчете на год). Это отражает высокий внутренний спрос, наблюдавшийся в последние кварталы, пишет Банк России.

Недельные данные в декабре указывают на сохранение повышенного инфляционного давления, что в том числе связано с произошедшим ослаблением рубля, добавляет ЦБ. По оценке на 16 декабря, годовая инфляция увеличилась до 9,5%.

Инфляционные ожидания продолжают расти, усиливая инерцию устойчивой инфляции. В декабре увеличились как инфляционные ожидания населения, так и ценовые ожидания предприятий.

Некоторое время текущий рост цен будет оставаться повышенным в силу инерции из-за накопленных эффектов бюджетных стимулов, высокой кредитной активности предыдущих месяцев и переноса в цены произошедшего ослабления рубля, прогнозирует Банк России.

Регулятор ожидает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. Как изменились прогнозы по инфляции на 2024 и 2025 годы, ЦБ в релизе не раскрыл.

В октябре Банк России повысил прогноз по инфляции в 2024 году до 8-8,5% с 6,5-7%, в 2025 году - до 4,5-5% с 4-4,5%.