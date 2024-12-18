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В России яйца за неделю подорожали на 1,8%, курятина - на 1,7%

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В России цены на яйца с 10 по 16 декабря повысились на 1,8%, сообщил Росстат. Подорожание яиц ускоряется. Неделей ранее цены выросли на 1,5%, на предыдущей неделе - 1,3%.

Цены на курятину за минувшую неделю выросли на 1,7% против 1,5% неделей ранее.

Однако нынешние цены на яйца и на мясо кур ниже соответственно на 13% и 2,3%, чем в конце 2023 года, когда был отмечен их резкий рост, который привел к необходимости вводить меры таможенного-тарифного регулирования.

Рост цен на сливочное масло продолжает замедляться. С 10 по 16 декабря он составил 0,6% против 0,9% неделей ранее. С начала года цены на масло выросли на 34,4%.

Росстат также сообщил, что с 10 по 16 декабря цены на подсолнечное масло выросли на 1,2%, сыры - на 1,1%, мороженую рыбу - на 0,9%, сметану - на 0,8%, творог и гречку - на 0,7%, пшено - на 0,6%, пшеничную муку - на 0,5%, свинину, макаронные изделия, пшеничный и ржаной хлеб - на 0,4%, говядину, баранину, рис, вермишель - на 0,3%, сахар-песок, соль черный чай и водку - на 0,2%, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,1%.

В то же время снизились цены на мясные консервы (на 0,3%) и сухие молочные смеси (на 0,1%) для детского питания.

Росстат
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