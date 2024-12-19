Молдавский Energocom увеличит закупки электроэнергии в Румынии по льготным ценам

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Молдавская госимпортер Energocom (АО "Энергоком") в первом квартале 2025 года закупит у румынской Nuclearelectrica 100 МВт электроэнергии по льготной цене, сообщила молдавская компания. Такое соглашение стороны подписали 19 декабря.

"С 1 января по 31 марта Energocom купит у компании Nuclearelectrica, владеющей атомной электростанцией Чернаводэ, 100 МВт. Это в три раза больше, чем в декабре 2024 года, когда компания закупила 30 МВт", - говорится в сообщении.

Цена на энергию Nuclearelectrica будет льготная. В соответствии с чрезвычайным постановлением правительства Румынии, с целью обеспечения конечных потребителей Молдавии цена поставок от Nuclearelectrica составляет 80 евро/МВт.ч.

В зимние месяцы объем электроэнергии, производимой на ТЭЦ в Кишиневе и Бельцах, покрывает 25-30% потребностей Правобережья Днестра, напомнил Energocom. "Электроэнергия, законтрактованная с Nuclearelectrica, обеспечит больший объем надежной и непрерывной энергии, а также энергии, произведенной из возобновляемых источников, в зависимости от погодных условий. В часы пик потребности в электроэнергии удовлетворяют за счет энергии, покупаемой на румынской бирже OPCOM", - говорится в пресс-релизе.

18 декабря госсекретарь Минэнерго Молдавии Константин Боросан заявил, что доля поставок электроэнергии с Молдавской ГРЭС (МГРЭС, Приднестровье) в структуре энергопотребления правобережной Молдавии снизилась до 31%.

"Одна из главных хороших новостей заключается в том, что возобновляемая энергия сегодня достигла 14% нашего потребления. Энергия из возобновляемых источников заменяет импортную энергию или энергию от МГРЭС и обходится дешевле. Возобновляемые источники энергии вместе с CET-2 и CET-Nord обеспечивают 41% конечного потребления, 31% покупается у МГРЭС и 27% импортируется из Румынии", - сказал Боросан.

Ранее сообщалось, что в этом году Молдавия в среднем на 80% обеспечивала свои потребности в электроэнергии за счет поставок с МГРЭС.

Боросан констатировал, что "пики потребления, между 7-11 часов и 18-23 часов, покрываются закупками на бирже OPCOM по гораздо более высоким ценам". Так, 16 декабря цена составляла 200 евро за МВт.ч (против поставок с МГРЭС по $66 за МВт.ч - ИФ).

По данным Energocom, в декабре планируется закупить для правого берега Днестра около 463 тысячи МВт.ч, из которых 37% (170,5 тысячи МВт.ч) необходимого объема поступят с Молдавской ГРЭС. По условиям контракта, стоимость электроэнергии составляет $66 за 1 МВт.ч. Треть необходимой электроэнергии (около 150 тысяч МВт.ч) госкомпания закупит на румынской бирже OPCOM и у компании Nuclearelectrica (Румыния). Еще 22,3 тысячи МВт.ч (5% от потребности) будет закуплено у Чернаводской АЭС в Румынии. Местные тепловые станции в Кишиневе и Бельцах выработают 115,4 тысячи МВт.ч (25% потребности).

Из-за ожидаемого прекращения поставок российского газа через Украину в Приднестровье с 1 января 2025 года молдавские власти 16 декабря ввели в стране чрезвычайное положение. Президент Молдавии Майя Санду 19 декабря заявила, что тариф на электроэнергию в стране будет увеличен в связи с ожидаемым прекращением поставок газа из России.

С декабря 2022 года "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom" и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, которую производит МГРЭС. 17 декабря Минэнерго Молдавии подтвердило информацию о том, что "Газпром" не зарезервировал мощности для транзита газа в Приднестровье на январь 2025 года через Трансбалканский маршрут, который является альтернативой поставок через Украину.