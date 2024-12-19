Санду возложила на Россию ответственность за проблемы в энергетике Молдавии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду заявила на пресс-конференции, что Россия стремится спровоцировать энергетический кризис в республике.

"Мы видим нежелание российского "Газпрома" осуществлять поставки газа (в Приднестровский регион - ИФ) в рамках подписанного договора. Более того, Россия поддерживала незаконный сепаратистский режим в Приднестровье, поставляя газ, фактически, бесплатно. Сейчас Россия довела жителей региона до того, что они не могут позволить себе заплатить за энергоресурсы по рыночным ценам", - сказала она.

Вина за прекращение поставок газа в Приднестровье, по ее словам, ложится на "Газпром", на Российскую Федерацию.

Таким образом, позиция молдавского президента сильно расходится с позицией руководства России, согласно которой Москва не отказывается от транзита газа через Украину (часть этого газа направляется сейчас в Приднестровье) и готова исполнять обязательства перед партнерами. Истекающий в конце 2024 года долгосрочный контракт "Газпрома" на транзит российского газа через Украину не желает продлевать Киев. "Есть контракт на транзит, который заканчивается 31 декабря этого года. Но если Украина отказывается от этого транзита, ну что же, мы же не можем их заставить", - отмечал ранее российский президент Владимир Путин.

Молдавская сторона, по информации теперь уже бывшего главы Минэнерго Молдавии Виктора Парликова, провела переговоры с Киевом по поводу поставок газа после 2024 года. "Из дискуссий с украинскими коллегами я понимаю, что если решение о продолжении транзита и будет, то оно может быть принято в последний момент", - говорил Парликов.

Санду 19 декабря признала, что прекращение транзита российского газа - это решение Киева.

"Решение о прекращении транзита российского газа - это решение Украины. Транзит в Молдову составляет всего 5% от общего объема транзита газа через Украину. (...) Есть альтернативные пути поставок газа (в Приднестровский регион). Это чуть дороже, но вопрос не в том, кто за это заплатит. Проблема в том, что "Газпром" не хочет поставлять газ согласно договору, Россия стремится спровоцировать энергетический кризис, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдавии", - сказала президент.

Отвечая на вопросы о визите бывшего министра энергетики Парликова в Москву, который состоялся в конце ноября, президент Молдавии сказала, что этот визит был необходим.

"Нам нужно было понять, будет ли "Газпром" исполнять свои договорные обязательства по поставкам газа в Приднестровье. Мы так до сих пор и не получили ясный ответ. Мы предполагаем, что "Газпром" не будет поставлять газ, и готовимся к такому сценарию", - отметила Санду.

Она выразила уверенность, что население на двух берегах Днестра будет обеспечено энергоресурсами.

"Что касается тарифов, то могу сказать, что тариф на газ не будет выше, чем был прошлой зимой. В то же время, цена за электроэнергию вырастет", - добавила Санду.

Парликов ранее пояснял, что если придется поставлять газ из России по альтернативному маршруту, "Газпром" увязывает поставки с признанием Молдавией исторического долга за газ. "Газпром" оценивает его в $709 млн, Кишинев не признает этот долг, ссылаясь на результаты международного аудита, которые, в свою очередь, не признает российский концерн.