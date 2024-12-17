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В Кишиневе знают, что "Газпром" не резервировал мощности для транзита на январь

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Министерство энергетики Молдавии подтвердило информацию о том, что "Газпром" не зарезервировал мощности для транзита газа в Приднестровье на январь 2025 года.

"Молдавские специалисты находятся в контакте с коллегами из стран на Трансбалканском маршруте и знают, что "Газпром" не резервировал транспортные мощности на январь 2025 года", - заявила пресс-служба ведомства.

На аукционах 16 декабря мощности резервировали международные трейдеры.

"На Трансбалканском газопроводе осуществлено резервирование мощности в следующих точках соединения: на границе Турции и Болгарии (Малкоклар/Странджа 2) зарезервирована транспортная мощность около 2,55 млн куб. м в сутки, остался доступным объем в 3,58 млн куб.м/сут.; на границе Болгарии и Румынии (Кардам/Негру-Водэ I) зарезервирована транспортная мощность около 0,9 млн куб.м/сут., остался доступным объем в 8,77 млн куб.м/сут.; на границе Румынии и Украины (Исакча 1/Орловка) не зарезервированы транспортные мощности, остались доступными 10,35 млн куб.м/сут.; на границе Румынии и Молдавии (Унгень/Унгень) зарезервирована транспортная мощность около 4,45 млн куб.м/сут., остался доступным объем в 1,65 млн куб.м/сут.", - говорится в сообщении.

В Минэнерго Молдавии напомнили, что до конца декабря текущего года поставки природного газа от "Газпрома" в Приднестровский регион составят 5,7 млн кубометров в сутки. Транзит осуществляется через Украину.

"Суточное потребление природного газа на левом берегу Днестра в январе, в том числе на Молдавской ГРЭС для производства электроэнергии для левого берега, без применения мер по повышению эффективности потребления, оценивается в пределах 3,7 млн кубометров в сутки. В январе суточное потребление приднестровского региона, если Молдавская ГРЭС работает на угле, сводит к минимуму деятельность промышленности, а применяемые меры по снижению потребления оцениваются от 2,3 до 2,7 млн кубометров в сутки", - отмечает министерство.

Следующий аукцион по резервированию транспортных мощностей на январь будет проводиться ежедневно с 31 декабря 2024 года в течение всего января. При этом, в случае посуточного резервирования, транзит газа обойдется дороже.

Правительство Молдавии не исключает прекращение поставок российского газа в Приднестровье после 1 января 2025 года. В связи с этим, парламент Молдавии по запросу правительства ввел с 16 декабря режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней. В Приднестровье также ввели ЧП в экономике на 30 дней с 11 декабря.

Если российский газ не будет поступать на левый берег Днестра, на правом берегу возникнут перебои с энергоснабжением, так как Молдавия около 70% необходимой электроэнергии закупает у Молдавской ГРЭС в Приднестровье.

Минэнерго Молдавия Приднестровье Турция Румыния Украина Молдавская ГРЭС
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