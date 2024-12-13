Румыния увеличит балансирующие мощности по газу для Молдавии

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Власти Румынии запустили план действий по помощи Молдавии в преодолении возможного энергетического кризиса, сообщил румынский министр энергетики Себастьян Бурдужа.

"Министерство энергетики Румынии тесно сотрудничает с соответствующими органами Республики Молдова и на европейском уровне для управления ситуацией в случае, если "Газпром" прекратит поставки природного газа (в Молдавию - ИФ). Румынские власти запустили план действий", - сказал Бурдужа, которого цитирует молдавское госагентство moldpres.md.

По словам министра, план поддержки энергетического сектора Молдавии предусматривает четыре основных направления. В первую очередь, Бурдужа отметил сотрудничество между румынскими и молдавскими компаниями по закупке электроэнергии, а также определение технических решений по подаче электроэнергии по уже существующим линиям, в том числе по линиям 110 кВ, пересекающим реку Прут. Министр также сказал, что Молдавия получит приоритетный доступ к газу, который хранится на территории Румынии, после обеспечения внутреннего потребления в самой Румынии. Кроме того, будут увеличены оперативные балансирующие мощности по поставке газа в Молдавию.

В ночь с четверга на пятницу парламент Молдавии по инициативе премьер-министра страны Дорина Речана решил ввести в стране с 16 декабря чрезвычайное положение сроком на 60 дней, начиная с 16 декабря. Правительство подчеркивало, что эта мера необходима в контексте крупных рисков для энергетической безопасности Молдавии и возможных гуманитарных последствий на левом берегу Днестра из-за неопределенности относительно поставок природного газа "Газпромом" в Приднестровский регион.

Энергетический кризис в Молдавии ожидается в связи с возможным прекращением поставок российского газа в регион из-за остановки его транзита через Украину с 1 января 2025 года по решению украинских властей. Кишинев обсуждал с "Газпромом" возможность поставок по Трансбалканскому газопроводу, но соответствующие договоренности пока не достигнуты. Прекращение поставок газа в Приднестровье приведет к резкому снижению выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС, что поставит под угрозу электроснабжение правого берега Днестра.

Власти Молдавии сообщали, что в случае отсутствия поставок с Молдавской ГРЭС, электроэнергия будет импортироваться из европейской сети ENTSO-E и особенно из Румынии, что приведет к резкому росту ее стоимости.

С 1 декабря тариф на газ для конечных потребителей в Молдавии вырос на 27,6%. Решение о повышении внутренних цен на газ принято в экстренном порядке в связи со значительным ростом закупочных цен на природный газ на международных рынках.

На этой неделе в среду правительство Молдавии утвердило "Положение об исключительных ситуациях в электроэнергетике" и соответствующий план действий.