Дефицит британского бюджета в апреле неожиданно вырос до 20,2 млрд фунтов

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Великобритания в апреле зафиксировала дефицит бюджета в размере 20,2 млрд фунтов ($27,1 млрд), говорится в отчете Национального статистического управления (ONS).

Показатель увеличился на 1,1 млрд фунтов в годовом исчислении. Экономисты в среднем ожидали сокращения дефицита до 17,9 млрд фунтов.

ONS пересмотрело оценку дефицит британского бюджета в прошлом финансовом году, который завершился в марте. Теперь эта оценка составляет 148,3 млрд фунтов, ранее показатель оценивается в 151,9 млрд фунтов. Дефицит на 11 млрд фунтов превысил прогноз Управления бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR) страны.

Доходы бюджета в прошлом фингоду выросли на 5,6 млрд фунтов, до 91,6 млрд фунтов, тогда как расходы увеличились на 6,6 млрд фунтов, до 111,8 млрд фунтов.

Совокупный размер госдолга Великобритании (без учета заимствований госбанков) на конец апреля составлял около 95,5% ВВП страны. Отношение госдолга к ВВП держится вблизи рекордного с начала 1960-х годов уровня.