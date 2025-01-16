Рукопись песни Виктора Цоя выставили на торги за 1,5 млн рублей

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Рукопись песни "Прохожий", которая была написана Виктором Цоем в апреле 1986 года, выставлена на торги аукционного дома "Литфонд" за 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе аукциона.

"Топовым лотом предстоящих торгов обещает стать рукопись песни "Прохожий", которая была написана основателем рок-группы "Кино" в апреле 1986 года. Прямо на рукописи, под текстом песни, оставлена виза Нины Барановской, которая в тот период работала в Ленинградском межсоюзном доме самодеятельного творчества, где базировался Рок-клуб, занимая должность методиста (…) В рукописном варианте песня называется "Сильная личность (сатирическая зарисовка)". Эксперты считают, что как название, так и определение были предложены Цою Барановской, чтобы снять возможные вопросы цензоров к смыслу песни", - сообщили в пресс-службе.

Песня вошла в альбом "Группа крови" в 1988 году. Премьера песни состоялась 3 июня 1987 года на V фестивале ленинградского рок-клуба. Как отметили в "Литфонде", рукопись песни обладает коллекционной ценностью музейного уровня, стартовая ставка за нее составляет 1,5 млн рублей.

Также на торги за 500 тыс. рублей выставлено первое посмертное издание Михаила Лермонтов "Герой нашего времени". В издание вошли две части: первую составили главы "Бэла", "Максим Максимыч", "Предисловие", "Журнал Печорина": "I. Тамань", во второй части представлены "Окончание Журнала Печорина": "II. Княжна Мери" и "III. Фаталист".

Кроме того, на аукционе представлено второе издание романа Льва Толстого "Война и Мир" в шести томах. Второе издание, увидевшее свет почти одновременно с первым, вышло с незначительной стилистической правкой автора, лидирующая ставка за лот составляет 160 тыс. рублей.

Выставлен на аукцион редкий вариант издания первой русской детской книги "Приключения барона Мюнхгаузена" Рудольфа Эриха Распэ за 110 тыс. рублей.

Торги пройдут 23 января.