Поиск

Рукопись песни Виктора Цоя выставили на торги за 1,5 млн рублей

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Рукопись песни "Прохожий", которая была написана Виктором Цоем в апреле 1986 года, выставлена на торги аукционного дома "Литфонд" за 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе аукциона.

"Топовым лотом предстоящих торгов обещает стать рукопись песни "Прохожий", которая была написана основателем рок-группы "Кино" в апреле 1986 года. Прямо на рукописи, под текстом песни, оставлена виза Нины Барановской, которая в тот период работала в Ленинградском межсоюзном доме самодеятельного творчества, где базировался Рок-клуб, занимая должность методиста (…) В рукописном варианте песня называется "Сильная личность (сатирическая зарисовка)". Эксперты считают, что как название, так и определение были предложены Цою Барановской, чтобы снять возможные вопросы цензоров к смыслу песни", - сообщили в пресс-службе.

Песня вошла в альбом "Группа крови" в 1988 году. Премьера песни состоялась 3 июня 1987 года на V фестивале ленинградского рок-клуба. Как отметили в "Литфонде", рукопись песни обладает коллекционной ценностью музейного уровня, стартовая ставка за нее составляет 1,5 млн рублей.

Также на торги за 500 тыс. рублей выставлено первое посмертное издание Михаила Лермонтов "Герой нашего времени". В издание вошли две части: первую составили главы "Бэла", "Максим Максимыч", "Предисловие", "Журнал Печорина": "I. Тамань", во второй части представлены "Окончание Журнала Печорина": "II. Княжна Мери" и "III. Фаталист".

Кроме того, на аукционе представлено второе издание романа Льва Толстого "Война и Мир" в шести томах. Второе издание, увидевшее свет почти одновременно с первым, вышло с незначительной стилистической правкой автора, лидирующая ставка за лот составляет 160 тыс. рублей.

Выставлен на аукцион редкий вариант издания первой русской детской книги "Приключения барона Мюнхгаузена" Рудольфа Эриха Распэ за 110 тыс. рублей.

Торги пройдут 23 января.

Литфонд Виктор Цой
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Умер режиссер балета Большого театра Всеволод Немоляев

Российский актер Юрий Борисов номинирован на британскую премию BAFTA

Российский актер Юрий Борисов номинирован на британскую премию BAFTA

Гендиректор "Музея Москвы" возглавила Музей истории ГУЛАГа

Лесные пожары в Калифорнии уничтожили дома знаменитостей

Лесные пожары в Калифорнии уничтожили дома знаменитостей

Актер Юрий Борисов номинирован на премию Гильдии актеров США

Актер Юрий Борисов номинирован на премию Гильдии актеров США

"Бруталист" стал обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма

"Бруталист" стал обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма

"Сегун" получил "Золотой глобус" как лучший драматический сериал

"Сегун" получил "Золотой глобус" как лучший драматический сериал

Создатели "Бруталиста" и "Конклава" стали обладателями "Золотых глобусов"

В США проходит церемония вручения наград "Золотой глобус"

В США проходит церемония вручения наград "Золотой глобус"

"Соник-3" обошел "Муфасу" в премьерный уикенд в Северной Америке

"Соник-3" обошел "Муфасу" в премьерный уикенд в Северной Америке
Хроники событий
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова14 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2106 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе244 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5702 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });