Автором находившейся в запасниках ГМИИ "Мадонны с младенцем" назвали Боттичелли

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Хранившаяся полвека в запасниках Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина (ГМИИ) картина "Мадонна с младенцем, держащим гранат" окончательно атрибутирована, ее автором является Сандро Боттичелли, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе музея.

"До сих пор в мировой искусствоведческой литературе считалось, что картина из собрания ГМИИ им. А.С.Пушкина является повторением композиции из Галереи Боргезе в Риме. Однако последнее открытие, сделанное в Пушкинском музее, доказывает обратное: в собрании ГМИИ находится выдающееся произведение одного из ведущих мастеров эпохи Возрождения", - сказали в пресс-службе в день представления итогов реставрации и атрибуции картины.

В галерее уточнили, что ранее специалисты полагали, что подготовительный рисунок принадлежит самому мастеру, а живописное исполнение - одному из его учеников.

"В настоящий момент я могу точно сказать, что автор картины - сам Боттичелли: его рукой сделан подготовительный рисунок, ему же принадлежит и живописное исполнение. Изначально из-за сильно пожелтевшего загрязненного лака по всей поверхности картины было невозможно не то что определить, а даже понять качество авторского письма. В процессе реставрации стали видны сама живопись и ее качество, манера письма и даже проглядывающий сквозь красочный слой подготовительный рисунок, автором которого, без сомнения, был сам Боттичелли", - пояснила доктор искусствоведения, главный научный сотрудник отдела искусства старых мастеров ГМИИ и научный руководитель проекта Виктория Маркова.

В пресс-службе напомнили, что композиция находилась в собрании ГМИИ более 100 лет, но последние полвека не была представлена в экспозиции из-за "неудовлетворительного состояния сохранности".

С сегодняшнего дня, после реставрации полотно "Мадонна с младенцем, держащим гранат" Сандро Боттичелли можно увидеть в постоянной экспозиции музея до 20 декабря 2026 года. С 26 декабря 2026 года по 28 марта 2027 года оно будет демонстрироваться в Музейном центре "Палаты" в Государственном Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.