Умер голливудский актер Джин Хэкмен

Тела 95-летнего актера и его 63-летней жены были найдены в их доме, причины смерти пока не называются

Актер Джин Хэкман и его жена Бетси Аракава. 2001 год. Фото: Bauer-Griffin/GC Images

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Американский актер Джин Хэкмен скончался в возрасте 95 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление шерифа Эйдана Мендозы. Также скончалась жена Хэкмена, 63-летняя пианистка Бетси Аракава.

Тела супругов были найдены у них дома в Санта-Фе.

Шериф подчеркнул, что пока нет информации о том, что смерть насильственный характер, однако он отказался назвать причину смерти. Когда именно скончались супруги, также не сообщается.

Ведется расследование, правоохранительные органы ждут ордера на обыск.

Джин Хэкмен более 40 лет снимался в кино, за роли в картинах "Французский связной" и "Непрощённый" он был удостоен премий Оскар. Он снялся в таких картинах как "Бонни и Клайд", "Миссисипи в огне", "Семейка Тененбаум", "Быстрый и мёртвый", "Достать коротышку", "Супермен" и других.

В 2004 году закончил карьеру.