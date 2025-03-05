"Сухопутное" полотно Айвазовского и утерянного Васнецова выставят на торги

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Более 140 произведений русских художников, среди которых работы Ивана Айвазовского, Виктора Васнецова, Марка Шагала, Карла Брюллова, Ильи Репина, выставят на торги Московского аукционного дома.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аукционного дома, представленное на торгах собрание — одно из крупнейших на рынке в ультрадорогом сегменте и оценивается в 1,5 млрд рублей.

Топ-лотом торгов стал "Пейзаж с волами" Ивана Айвазовского 1867 года. Как отметил сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий, "лучше всего Айвазовский писал море и свет, а к сухопутной теме обратился в 1860-х годах, отчасти потому, что критики винили его в однообразности". Работа "Пейзаж с волами" будет представлена на торгах с эстимейтом 100 млн рублей.

Также среди лотов - "Христос в терновом венце" кисти Кузьмы Петрова-Водкина. Работа, датированная 1900-ми годами, как отметили в аукционном доме, представляет собой "не только блестящую работу раннего творческого периода глубоко религиозного художника". Эта картина, как уточнили в пресс-службе, - первая за последние пять лет работа Петрова-Водкина, выставленная на открытые торги на российском арт-рынке. Эстимейт произведения оценивается в 40 млн рублей.

Кроме того, на торги выставлен заново найденный шедевр Виктора Васнецова "Богомольцы", написанный художником ориентировочно в 1870-х годах.

"Работа была куплена на аукционе Sotheby's в 2003 году за $50 тыс. — она не была подписана, но предприимчивый владелец сразу оценил профессионализм и твердую руку автора, а затем отнес покупку на экспертизу в Государственный Русский музей. Эксперты смогли сузить круг "подозреваемых" в создании шедевра и атрибутировать авторство технологическим и стилистическим признакам полотна, и теперь его эстимейт оценивается в 150 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Среди лотов предстоящих торгов также пять костюмных эскизов Константина Коровина к балету "Конек-Горбунок, или Царь-девица" Цезаря Пуни и опере "Князь Игорь" Александра Бородина, каждый из которых оценивается в 700 тыс. рублей.

Также на торгах будут представлены пейзаж Николая Рериха "Монголия. Камни и юрты", который был создан во время Центрально-Азиатской экспедиции 1924-1928, графика "Ширяев буерак на Волге" Ильи Репина 1870 года, литография Марка Шагала "Моисей со скрижалями", картины "На прогулке" и "Улица в старой Руссе" работы Бориса Кустодиева.