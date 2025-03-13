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Скончалась композитор София Губайдулина

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР София Губайдулина скончалась на 94-м году жизни.

Губайдулина родилась 24 октября 1931 года в городе Чистополь (Татарстан).

В 1954 году окончила Казанскую консерваторию по классу фортепиано, занималась также в классе композиции, в 1959 году - Московскую консерваторию по классу композиции, там же в 1963 году - аспирантуру по классу композиции. В 1969 - начале 1970-х годов работала в Московской экспериментальной студии электронной музыки. С 1975 года входила в композиторскую группу "Астрея".

С 1991 года проживала в Германии (сначала в городе Ворпсвед, а с 1992 года в городе Аппен-Унтерглинд).

Казань Татарстан София Губайдулина
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