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Выставка к столетию Смоктуновского открылась в Музее МХАТ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Выставка "Многоликий, но единственный", приуроченная к столетию со дня рождения народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского, открылась в Музее МХАТ.

Как отметили в пресс-службе музея, с 1976 года и до своего ухода из жизни Смоктуновский входил в труппу МХАТа, поэтому на выставке сделан акцент на его ролях, сыгранных на сцене Художественного театра.

"Иванов и Иудушка Головлев, Дорн и профессор Серебряков, Войницкий и Гаев, Людовик XIV и Иоганн Себастьян Бах – мхатовские образы Смоктуновского представлены в фотографиях и сценических костюмах, цитатах из книг и интервью самого Иннокентия Михайловича, воспоминаний его коллег и других документах", - отметили в пресс-службе.

Выставка продлится до 27 апреля.

Иннокентий Смоктуновский МХАТ
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