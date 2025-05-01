Лауреатами конкурса "Дорога на Ялту" стали представители США, Франции и Китая

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Артисты из США, Франции, Туниса и Китая стали лауреатами Международного музыкального конкурса-фестиваля "Дорога на Ялту", финал конкурса прошел в Государственном Кремлевском дворце.

Победителей и призеров фестиваля огласили со сцены ГКД, передает корреспондент "Интерфакса".

Первое место в этом году разделили представители двух стран - Дебора Боуман из США, исполнившая песню "На безымянной высоте", и Ян Юйцзе и Цзен Чжао из Китая, исполнившие песню "Вечный огонь".

Второе место заняла Эмира Дахлия из Туниса, исполнившая песню "Баллада о солдате". На третьем месте артист из Франции Эммануэль Форест, который в финале исполнил песню "Журавли".

Приз зрительских симпатий достался Эммануэлю Дезире Бойе из Кот-д"Ивуар, исполнивший песню "Катюша". Также в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, жюри учредило специальные призы, их получили артисты из Италии, Кубы, Греции, Сербии, Монголии, Бразилии, Марокко, Кипра, Индии, Кот-д"Ивуар и Индонезии.

В начале церемонии было зачитано приветствие президента РФ Владимира Путина участникам, организаторам и гостям фестиваля в котором глава государства отметил, что "в преддверии Дня Победы, священного для нас праздника, ваш замечательный проект по традиции объединил талантливых артистов, музыкантов, творческих деятелей, журналистов из России и многих зарубежных стран – тех, кто бережно хранит память о своих предках, о мужестве и беспримерной стойкости поколения победителей, разгромивших нацизм, спасших весь мир".

"Вновь со сцены Государственного Кремлевского Дворца на разных языках прозвучат искренние, идущие от сердца песни, посвященные Великой Отечественной войне, фронтовому братству, дружбе и верности, беззаветной любви к Родине и отчему дому. Написанные десятилетия назад, они и сегодня вдохновляют и сплачивают нас, являются безусловной исторической, духовной ценностью, которую мы должны беречь и передать своим детям и внукам", - добавил Путин.

Как отметил перед началом концерта специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, что "важно понимать, что песни военных лет были переведены на самые разные языки еще во время войны". "По разным странам мира военная советская песня путешествовала эти 80 лет. И понятно совершенно, что в год 80-летия Великой Победы, эти песни возвращаются, они как бы облетев всю планету, сегодня соберутся в Кремле, и я думаю, что мы поймем, насколько великие авторы понимали, как важна Победа и как важна человеческая жизнь".

В финал конкурса вышли исполнители из 15 стран: Ирэне Гульелми из Италии, Мишель Вега из Кубы, Георгия Катсивелу из Греции, Элена Велимирович из Сербии, Отгонбаяр Бырхын из Монголии, Даяна Кристина Маркес да Силва из Бразилии, Аюб Суан из Марокко, Эммануэль Форест из Франции, Катерина Андреу из Кипра, Эмира Дахлия из Туниса, Удит Саксена из Индии, Ян Юйцзе и Цзен Чжао из Китая, Эммануэль Дезире Бойе из Кот-д"Ивуар, Адвентина Делфия Грасиа Бутарбутар из Индонезии и Дебора Боуман из США.

Во время гала-концерта они исполнили песни о Великой Отечественной войне в дуэтах с российскими артистами. Среди прозвучавших песен: "Огонек", "Землянка", "Нам нужна одна победа", "Смуглянка", "Журавли", "Синий платочек", "Баллада о солдате", "Катюша" и другие.

7-й Международный музыкальный конкурс-фестиваль "Дорога на Ялту" прошел в Москве с 28 апреля по 1 мая. В год 80-летия Победы в рамках фестиваля прозвучат песни о Великой Отечественной войне на разных языках мира.

Фестиваль "Дорога на Ялту" проводится на конкурсной основе. В 2025 году оргкомитет получил 160 заявок от вокалистов из 55 стран. В отборочном онлайн-туре жюри определило участников из 15 стран, которые приглашены в Москву для участия в финальных концертах.