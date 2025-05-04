Умерла актриса Малого театра Алефтина Евдокимова

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Народная артистка России Алефтина Евдокимова, прослужившая всю жизнь в Государственном академическом Малом театре, умерла в возрасте 85 лет.

"Малый театр постигло страшное горе - 4 мая на 86-м году жизни скончалась народная артистка России, актриса Малого театра Алефтина Николаевна Евдокимова", - говорится в сообщении на сайте театра.

Отмечается, что за годы службы в Малом театре Евдокимова исполнила более 60 ролей.

О дате и месте прощания будет сообщено позднее.

Алефтина (при рождении - Алла) Евдокимова родилась 6 октября 1939 года в Харькове (в то время город Основа Харьковской области). В 1963 году окончила актерский факультет ВГИКа (мастерская Михаила Ромма), вошла в труппу Малого театра, в котором служила всю жизнь. Кроме этого, в течение нескольких лет параллельно работала в театре "Сфера".

За свою карьеру Евдокимова сыграла в нескольких десятках фильмов и сериалов.