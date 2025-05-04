Поиск

Умерла актриса Малого театра Алефтина Евдокимова

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Народная артистка России Алефтина Евдокимова, прослужившая всю жизнь в Государственном академическом Малом театре, умерла в возрасте 85 лет.

"Малый театр постигло страшное горе - 4 мая на 86-м году жизни скончалась народная артистка России, актриса Малого театра Алефтина Николаевна Евдокимова", - говорится в сообщении на сайте театра.

Отмечается, что за годы службы в Малом театре Евдокимова исполнила более 60 ролей.

О дате и месте прощания будет сообщено позднее.

Алефтина (при рождении - Алла) Евдокимова родилась 6 октября 1939 года в Харькове (в то время город Основа Харьковской области). В 1963 году окончила актерский факультет ВГИКа (мастерская Михаила Ромма), вошла в труппу Малого театра, в котором служила всю жизнь. Кроме этого, в течение нескольких лет параллельно работала в театре "Сфера".

За свою карьеру Евдокимова сыграла в нескольких десятках фильмов и сериалов.

Хроника 05 января 2019 года – 04 мая 2025 годаУмершие знаменитости
Алефтина Евдокимова Малый театр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лауреатов 47-го Московского кинофестиваля объявят в театре "Россия"

Лауреатов 47-го Московского кинофестиваля объявят в театре "Россия"

В музее "Гараж" сменился директор

В музее "Гараж" сменился директор
Умершие знаменитости

Умер нобелевский лауреат по литературе Марио Варгас Льоса

Умер нобелевский лауреат по литературе Марио Варгас Льоса

Минкультуры РФ не выдавало прокатное удостоверение фильму "Полный армагеддец"

Китай сократит импорт голливудских фильмов

Китай сократит импорт голливудских фильмов

В лонг-лист "Золотой Маски" вошли 92 спектакля

В лонг-лист "Золотой Маски" вошли 92 спектакля

Роберт Де Ниро удостоен почетной "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля

Фильм по Minecraft стал лидером североамериканского проката в прошлый уикенд

Фильм по Minecraft стал лидером североамериканского проката в прошлый уикенд

Рэпер Паша Техник умер

Дума может сократить сроки заблаговременного уведомления полиции о зрелищных мероприятиях

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6314 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне129 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов204 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });