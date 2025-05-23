Годовая выставка импрессионистов пройдет в городах Сибири в 2026 году

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина в 2026 году представит в Сибири годовой выставочный проект "Импрессионизм: до и после", он стартует в декабре 2025 года в Омске, сообщила директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Ольга Галактионова.

"Выставочный проект такого объема и такой географии будет впервые показан в России. Он наглядно демонстрирует, что музейное сообщество разворачивается к регионам, не аккумулируя большие проекты исключительно в Москве и Санкт-Петербурге. Наша выставка побывает в Омске, Новосибирске, Кемерове, Абакане, Красноярске и Иркутске. И в каждом городе выставка задержится на два месяца", – сообщила Галактионова в рамках "Интермузея".

Она уточнила, что экспозиция состоит из разделов, наиболее полно раскрывающих эпоху и творчество живописцев Франции XIX столетия. На выставке будут показаны полотна таких известнейших живописцев, как Клод Моне, Поль Сезанн, Альфред Сислей, Камиль Писсарро. Кроме того, в состав выставки включены произведения художников первой половины ХХ века, таких как Анри Матисс, Альбер Марке, Диего Ривера, Фернан Леже и Андре Массон.